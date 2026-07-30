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Eventi | 30 luglio 2026, 11:53

Perinaldo e Montalto Carpasio, la natura delle Alpi Liguri negli scatti di Mattia Pizzolo con la mostra "Fuori sentiero"

Trentadue immagini inedite per riscoprire il territorio attraverso lo sguardo del fotografo e guida naturalistica. Appuntamenti il 7-8-9 agosto a Perinaldo e il 21-22-23 agosto a Montalto

Il territorio del Parco delle Alpi Liguri si racconta attraverso l'obiettivo di Mattia Pizzolo nella mostra fotografica "Fuori sentiero", che farà tappa nel mese di agosto nei borghi di Perinaldo e Montalto Carpasio.

L'esposizione presenta 32 scatti inediti e 4 pannelli illustrativi che tracciano un viaggio tra le stagioni, la biodiversità e gli scorci del territorio ligure. Il primo appuntamento è fissato a Perinaldo nei giorni 7, 8 e 9 agosto presso i locali della Biblioteca Comunale (in via Gramsci / piazza Tourves), per poi spostarsi a Montalto Carpasio il 21, 22 e 23 agosto all'interno della Sala Confraria di via Parlamento.

Fotografo e guida naturalistica, Pizzolo descrive il progetto come un invito a esplorare l'ambiente oltre i percorsi tradizionali: «Ho maturato nel tempo l'idea che ciò che mi emoziona in natura sia uno specchio del mio mondo interiore. "Fuori sentiero" è un invito metaforico a non camminare solo puntando alla vetta, ma a guardarsi intorno e muoversi in ampiezza senza confini preconcetti. Conoscere e proteggere la bellezza che ci circonda passa anche dal riconoscere quello che evocano in noi lo sguardo di un animale o un riflesso di luce».

Le due tappe espositive offriranno a visitatori e appassionati l'occasione di conoscere da vicino la fauna e il patrimonio naturale del Parco delle Alpi Liguri attraverso il racconto visivo dell'artista.

Redazione

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