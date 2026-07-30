Sanremo accende l'estate con il "Rock 'N' Roll Live Party": il 5 agosto a Pian di Nave una notte di grande musica

Pian di Nave a Sanremo si prepara ad accogliere una delle serate musicali più attese dell'estate sanremese. Mercoledì 5 agosto andrà infatti in scena il "Sanremo Rock 'N' Roll Live Party", appuntamento dedicato agli appassionati del rock organizzato da Ramon Rossi di Dimensione Musica Sanremo, con il sostegno dell'Assessorato al Turismo del Comune di Sanremo, guidato dall'assessore Alessandro Sindoni. L'iniziativa proporrà oltre tre ore di musica dal vivo, con protagoniste tre band che rappresentano anime diverse del panorama rock, tra tributi di livello internazionale e produzioni originali nate proprio nella Città dei Fiori.

Ad aprire la serata saranno infatti due gruppi sanremesi che negli anni hanno saputo ritagliarsi uno spazio importante anche oltre i confini nazionali. I primi a salire sul palco saranno gli Skeletoon, formazione conosciuta in Italia e in Europa per il proprio sound che unisce power metal e melodie dal forte impatto. Per la band si tratterà di un appuntamento particolarmente significativo, perché rappresenterà la prima esibizione nella propria città davanti al pubblico di casa, un'occasione attesa da tempo sia dai musicisti sia dai tanti appassionati locali.

Spazio poi ai Trip On Project, progetto strumentale guidato dal fondatore e compositore Zac Vanders, affiancato dal batterista Oscar Zuppardo e dal bassista Alessandro Negri. Il trio proporrà un repertorio che alterna atmosfere evocative e momenti di hard rock più incisivi, in uno spettacolo costruito tra interludi ricercati e sonorità energiche. Il progetto è conosciuto anche per aver firmato la sigla della serie Netflix "Esperienze Estreme", elemento che contribuisce a consolidarne la notorietà anche al di fuori del circuito live.

Il momento clou della manifestazione arriverà alle 22.00, quando saliranno sul palco i Riff Raff, storica tribute band milanese dedicata agli AC/DC. Attiva da molti anni, la formazione ha visto alternarsi tra le proprie fila numerosi musicisti italiani e stranieri di rilievo sulla scena rock europea, costruendo nel tempo uno spettacolo fedele all'energia e alla potenza della celebre band australiana. Il concerto, della durata di circa un'ora e mezza, accompagnerà il pubblico fino alle 23.30, ripercorrendo i più grandi successi degli AC/DC attraverso una performance studiata per coinvolgere spettatori di tutte le età.

L'evento punta così a richiamare non soltanto gli appassionati del rock più classico, ma anche un pubblico trasversale, offrendo una serata all'insegna della musica dal vivo nel cuore del lungomare sanremese. Un'iniziativa che si inserisce nel calendario estivo promosso dall'Amministrazione comunale e che conferma la volontà di valorizzare il territorio attraverso appuntamenti capaci di unire grandi tribute band e realtà musicali locali, dando spazio ai talenti della città accanto a nomi già affermati nel panorama nazionale ed europeo.