Ceriale Summer Festival, il 31 luglio una serata di comicità con Mauro Villata e Gianpiero Perone

Prosegue il cartellone del Ceriale Summer Festival con un nuovo appuntamento dedicato alla comicità. Venerdì 31 luglio, alle 21,30, piazza della Vittoria ospiterà Mauro Villata e Gianpiero Perone, due interpreti della comicità italiana contemporanea pronti a regalare al pubblico una serata all'insegna del divertimento.

A condurre lo spettacolo sarà la giornalista, divulgatrice e conduttrice televisiva Renata Cantamessa. L'ingresso è libero e gratuito.

Mauro Villata è un artista poliedrico che ha saputo coniugare musica, teatro e cabaret. Dopo gli esordi come leader della tribute band dei Beatles The Tripals, ha conquistato il grande pubblico grazie ai numerosi personaggi portati in scena nelle trasmissioni televisive Colorado e in altri programmi nazionali. La sua comicità, caratterizzata da ritmo, ironia e capacità di improvvisazione, si è affermata anche attraverso una costante attività teatrale, che lo ha reso uno dei volti più apprezzati del panorama comico italiano.

Gianpiero Perone, torinese, è conosciuto dal grande pubblico per le partecipazioni a Colorado, Zelig Off, Quelli che il calcio..., Trebisonda e numerosi altri programmi televisivi, nei quali ha lavorato sia come attore sia come autore. Nel corso della sua carriera ha affiancato all'attività teatrale collaborazioni nel mondo della musica, del cinema e della televisione, distinguendosi per una comicità intelligente, che osserva con ironia i cambiamenti della società. È inoltre docente presso la Hope Music School e responsabile artistico del laboratorio comico LAB 41 di Torino.

L'appuntamento rientra nel programma estivo promosso dal Comune di Ceriale, che anche quest'anno propone un calendario di eventi che offrono occasioni di incontro, spettacolo e intrattenimento a cittadini e ospiti, valorizzando piazza della Vittoria come luogo di aggregazione e cultura.

L'Amministrazione comunale invita cittadini e turisti a partecipare a una serata di grande comicità con due protagonisti della scena nazionale.