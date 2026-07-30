Ospedaletti, agosto al via con la 57ª Sagra del Pignurin: musica, tradizioni, arte e sport per residenti e turisti

È un primo fine settimana di agosto all'insegna della tradizione, della musica e dell'intrattenimento quello che si appresta a vivere Ospedaletti. Il momento più atteso sarà sabato 1 agosto con la 57ª Sagra del Pignurin Pan e Vin, uno degli appuntamenti più autentici e longevi dell'estate della Riviera dei Fiori. Ma il calendario propone diversi eventi già a partire da questa sera, con la seduta del Consiglio Comunale alle 19 e, alle 21.30, il "Concerto dei Tre Tenori" all'Auditorium Comunale, appuntamento già annunciato nel precedente comunicato stampa. Un avvio di agosto dunque particolarmente ricco, pensato per residenti e turisti.

Venerdì 31 luglio, invece, spazio alla rassegna 'Musica in Pista', con balli e musica on the road insieme a DJ Tex. L'appuntamento è lungo la Pista Ciclabile a partire dalle 21.30, per una serata dedicata all'intrattenimento e alla musica all'aperto. Il giorno successivo, sabato 1 agosto, sarà invece la tradizione a prendersi la scena con la Sagra del Pignurin, che prenderà il via alle 20 sul Piazzale al Mare. Una manifestazione nata alla fine degli anni '60 dall'idea di un gruppo di amici ospedalettesi, pescatori e non, con l'obiettivo di proporre una grande frittura sulla spiaggia dei piccoli pesciolini 'letterini', chiamati in dialetto locale proprio pignurin.

Nel corso dei decenni la manifestazione è cresciuta, diventando un appuntamento imprescindibile dell'estate ospedalettese e arrivando, negli anni d'oro del boom turistico della Riviera dei Fiori, a raggiungere circa 5mila presenze. Dopo alcune stagioni caratterizzate dal cambiamento della location, necessario per consentire al Piazzale al Mare di adeguarsi alle normative in materia di sicurezza e agibilità, la Sagra è tornata da qualche anno nel suo scenario originale. Quest'anno saranno disponibili circa 600 posti a sedere a rotazione, mentre già dalle 18, sulla Ciclabile a ridosso del Piazzale, saranno presenti bancarelle con prodotti artigianali, idee regalo e curiosità.

L'organizzazione è affidata al Descu Spiaretè, associazione di volontari locali guidata da Aldo 'Pantera' Germinale. Per la serata è previsto un menù al costo di 15 euro, comprendente un piatto di pasta, una porzione di pignurin e un bicchiere di vino. Come vuole la tradizione, dopo il calare delle tenebre sarà la musica dal vivo ad accompagnare la festa, con l'Orchestra Spettacolo 'Rita e gli Evergreen'. Un'occasione che conserva intatto lo spirito originario della Sagra, tra cucina, convivialità e musica, riportando sul Piazzale al Mare una delle manifestazioni più rappresentative della storia recente di Ospedaletti.

Domenica 2 agosto sarà invece la volta della musica con la rassegna 'Musica in Piazza'. A partire dalle 21.30, sempre sul Piazzale al Mare, è in programma il concerto "Live Ultrapop", con un tributo a due protagonisti affermati della musica italiana, Renga e Nek. Il calendario degli appuntamenti proseguirà poi martedì 4 agosto con 'I Colori dell'Arte', il mercatino dedicato all'artigianato e alle aziende agricole organizzato dall'Associazione Culturale Amici della Musica e delle Arti. L'iniziativa si svolgerà dalle 17 lungo la Pista Ciclabile, offrendo ai visitatori un'altra occasione per passeggiare tra produzioni artigianali, prodotti del territorio e proposte legate alla creatività.

Accanto agli eventi serali e alle manifestazioni, per tutto il mese di agosto torna anche 'E...state in Forma a Ospedaletti', il programma dedicato al benessere e all'attività fisica. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 9.45, sarà possibile partecipare alle lezioni di Acquagym presso i moli di fronte al Palazzo Comunale. Il martedì e il giovedì, invece, appuntamento alle 8 sul Piazzale al Mare con il Risveglio Muscolare. Le attività sono curate da 'Happiness' Associazione Sportiva Dilettantistica di Ospedaletti, realtà particolarmente attiva nel settore della danza e del fitness. Un programma che accompagnerà così l'intero mese, affiancando agli appuntamenti di spettacolo anche occasioni dedicate al movimento e alla socialità.