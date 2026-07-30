Bordighera, il Museo Bicknell apre di sera ad agosto: in programma anche due visite speciali ai fondi della biblioteca

Il Museo Bicknell di Bordighera amplierà i propri orari d'apertura al pubblico nel mese di agosto, rinnovando la collaborazione con i volontari dell’Unitre Intemelia guidati dalla professoressa Giannina Borelli.

Per tutto il mese estivo la struttura garantirà l'apertura serale ogni sabato, estendendo l'orario di visita al museo e al giardino circostante dalle 14.00 fino alle 20.00 (unica eccezione sabato 15 agosto, in cui il sito rimarrà chiuso per la festività di Ferragosto).

Il programma culturale si arricchirà in particolare nei sabati del 22 e 29 agosto: alle ore 15.30 si terrà, su prenotazione, la visita speciale intitolata "Se un pomeriggio d'estate uno studioso...". L'appuntamento offrirà ai visitatori l'opportunità di approfondire la conoscenza dei fondi speciali della biblioteca, con la possibilità di visionare i volumi dello storico ventimigliese Girolamo Rossi e le edizioni botaniche delle famiglie Hanbury e Bicknell-Berry.