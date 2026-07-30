Sanremo, domani terza visita guidata gratuita alla scoperta della Pigna: appuntamento alle 21 da San Siro con Marco Macchi

L'estate culturale di Sanremo prosegue con un nuovo appuntamento dedicato alla scoperta del patrimonio storico e artistico della città. Domani sera è infatti in programma la terza delle visite guidate gratuite organizzate dall'Assessorato alla Cultura, iniziativa che sta accompagnando residenti e turisti in un percorso di valorizzazione dei luoghi più significativi del territorio. Il ritrovo è fissato alle 21.00 davanti alla concattedrale di San Siro, punto di partenza di un itinerario interamente dedicato alla Pigna, il cuore più antico della città.

Ad accompagnare i partecipanti sarà lo storico Marco Macchi, che guiderà il gruppo tra i vicoli, le piazzette e gli scorci più caratteristici del centro storico, raccontandone storia, curiosità e peculiarità architettoniche. L'iniziativa rientra nel calendario estivo promosso dal Comune con l'obiettivo di far conoscere, anche attraverso visite tematiche, le bellezze del patrimonio cittadino. Il programma proseguirà già domenica 2 agosto, quando il ritrovo sarà alle 21.00 davanti alla Capitaneria di Porto per un percorso dedicato al quartiere del porto e alla fortezza di Santa Tecla.

Nel frattempo, ieri si è svolto il secondo appuntamento di "100 Primavere", il ciclo di visite organizzato in occasione del centenario della Primavera di corso Imperatrice. I partecipanti hanno potuto approfondire la conoscenza delle più importanti sculture realizzate da Vincenzo Pasquali, ripercorrendo un tratto significativo della storia artistica cittadina. In piazza Nota, invece, spazio ai più piccoli con il laboratorio archeologico riservato ai bambini dagli 8 ai 12 anni, un'attività pensata per avvicinare le nuove generazioni alla storia attraverso un'esperienza pratica e coinvolgente.

Tutte le visite guidate e i laboratori sono gratuiti, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per partecipare è necessaria la prenotazione, contattando il numero 333/3787365 dal lunedì al venerdì nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 13, oppure inviando una mail all'indirizzo cultura@comune.sanremo.im.it. L'invito è rivolto sia ai residenti sia ai visitatori che desiderano conoscere da vicino gli angoli più suggestivi e ricchi di storia della città dei fiori.