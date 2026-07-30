Sanremo Padel Experience, Roma e Torino lanciano le Finals: a settembre il grande finale in Piazza Colombo

Il Sanremo Padel Experience continua a crescere e guarda già al grande appuntamento di settembre. Le recenti tappe di Roma e Bruino, nel Torinese, hanno confermato il successo del circuito internazionale FIP Promises & FIP Beyond, sia sul piano sportivo sia per quanto riguarda la partecipazione di pubblico e la visibilità garantita dai canali digitali. Dopo le esperienze nella Capitale e in Piemonte, l'attenzione è ora tutta rivolta a Sanremo, dove dal 17 al 21 settembre si disputeranno le Finals, momento conclusivo dell'intero circuito. La Città dei Fiori si prepara così ad accogliere giovani talenti, atleti Master, famiglie e accompagnatori provenienti da diversi Paesi europei.

La tappa romana, disputata al Villa Pamphily Padel Club, ha visto scendere in campo 97 coppie, per complessivi 194 atleti, con un'affluenza stimata di circa 500 persone considerando anche famiglie, accompagnatori e spettatori. Nel programma FIP Promises erano inserite le categorie maschili Under 12, Under 14, Under 16 e Under 18, mentre nel femminile si è arrivati fino alla Under 16. Spazio anche al FIP Beyond con la categoria Over 50. Numeri che confermano la capacità del progetto di coinvolgere fasce d'età differenti e di unire l'attività agonistica alla partecipazione del pubblico. Un modello che ha trovato conferma anche nella successiva tappa piemontese.

Dal 24 al 26 luglio, infatti, il G-Padel di Bruino, in provincia di Torino, ha ospitato un'altra importante tappa del circuito. In questo caso sono state 70 le coppie partecipanti, pari a 140 atleti, mentre l'affluenza complessiva nel corso del weekend è stata stimata in circa 400 persone. In campo le categorie maschili Under 12, Under 14, Under 16 e Under 18, oltre alla categoria femminile Under 14. Due appuntamenti che, oltre ai numeri, hanno messo in evidenza la crescente dimensione internazionale del Sanremo Padel Experience. A Roma e Bruino sono infatti arrivati giocatori non solo dall'Italia, ma anche da Spagna, Argentina, Belgio, Polonia, Messico, Gran Bretagna e Repubblica di Moldavia.

Un respiro internazionale confermato anche dalla risposta del pubblico che ha seguito le competizioni a distanza. Come già avvenuto nelle precedenti tappe, gli incontri sono stati trasmessi in diretta sul canale YouTube ufficiale FIP Promises & FIP Beyond, con una media superiore alle 3.000 visualizzazioni per evento. L'Italia ha rappresentato il 53,8% del pubblico collegato, seguita dalla Spagna con il 9,4%, dal Regno Unito con il 3,9%, dalla Francia con il 3,5% e dalla Svizzera con il 2,7%. Tra i Paesi dai quali sono arrivate visualizzazioni figurano inoltre Indonesia, Argentina, Belgio e Kuwait. Un dato che racconta bene la dimensione ormai internazionale raggiunta dal progetto.

Importanti anche i risultati ottenuti sui social ufficiali della manifestazione. Nel periodo compreso tra il 24 e il 27 luglio, i contenuti dedicati all'evento hanno prodotto oltre 175.500 visualizzazioni, raggiungendo 38.111 account e generando 3.184 interazioni, tra cui 2.450 "Mi piace". Sono state inoltre 1.333 le visite al profilo Instagram. Numeri che contribuiscono a rafforzare la visibilità del Sanremo Padel Experience e, insieme alla copertura assicurata dalla Federazione Internazionale Padel, trasformano il circuito anche in uno strumento di promozione territoriale. Il progetto punta infatti a legare sempre più sport, spettacolo e valorizzazione delle località che ospitano le diverse manifestazioni.

Ora il testimone passa a Sanremo, che dal 17 al 21 settembre sarà teatro del gran finale. Nella Città dei Fiori arriveranno le 36 coppie vincitrici delle diverse tappe del circuito FIP Promises e FIP Beyond, insieme a numerosi altri atleti, accompagnatori e famiglie provenienti da diverse nazioni europee. I primi incontri saranno disputati presso il Tennis Padel Academy Sanremo, mentre le finali saranno ospitate nella suggestiva arena allestita in Piazza Colombo. Una scelta che punta a portare il padel fuori dagli impianti sportivi e nel cuore della città, offrendo al pubblico la possibilità di assistere da vicino alle sfide conclusive.

Il programma delle Finals sarà inoltre arricchito da una serie di eventi collaterali, pensati per coinvolgere anche chi non segue abitualmente le competizioni. Sono previsti incontri-esibizione con la partecipazione di ex calciatori e giornalisti di Sky Sport, oltre a clinic e stage aperti al pubblico. Tra i protagonisti ci saranno Marcela Ferrari, Commissario Tecnico di tutte le Nazionali italiane di padel, e Gaby Reca, ex numero uno del mondo e oggi allenatore di primo piano nel circuito Premier Padel. Un programma che punta quindi a trasformare il weekend conclusivo in una vera festa dello sport, con Piazza Colombo destinata a diventare il punto centrale della manifestazione.

Il Sanremo Padel Experience, organizzato da E20Sanremo Srl e NSA Group con il sostegno del Comune di Sanremo, del Casinò, della Regione Liguria, della Camera di Commercio e di Confindustria, si prepara dunque all'appuntamento più importante. La crescita registrata nelle tappe di Roma e Torino rafforza le ambizioni di un progetto che ha già saputo conquistare una platea internazionale. A settembre, con l'arrivo dei migliori classificati e delle loro famiglie, Sanremo potrà così vivere cinque giornate all'insegna di padel, sport, spettacolo e promozione del territorio, consolidando il proprio ruolo nel panorama internazionale della disciplina.