Bordighera, E…STATE IN TENCO verso il tutto esaurito: due serate tra Faletti, Scanzi, Morgan e il ricordo di Amilcare

Si avvicina il tutto esaurito per "E…STATE IN TENCO – BORDIGHERA D’AUTORE", la rassegna organizzata dalla Fondazione Club Tenco in collaborazione con il Comune di Bordighera, che sabato 1 e domenica 2 agosto porterà ai Giardini Lowe due serate dedicate alla canzone d'autore, alla letteratura e alla cultura musicale italiana. L'appuntamento, a ingresso gratuito con prenotazione online, proporrà un programma ricco di incontri, spettacoli e concerti con protagonisti di primo piano del panorama artistico nazionale. A condurre entrambe le serate saranno Massimo Schiavon e Massimo Milone, con inizio degli appuntamenti fissato alle 21.

La serata inaugurale di sabato 1 agosto si aprirà con un intenso omaggio a Giorgio Faletti attraverso la presentazione del libro "Io Dico", curato da Roberta Bellesini Faletti e Chiara Buratti. Il volume raccoglie citazioni, aforismi e testi poetici inediti dell'artista, tratti da libri, interviste e canzoni, restituendo il ritratto di una figura poliedrica e amatissima. Ad arricchire il libro anche ricordi e contributi firmati da Jeffery Deaver e Massimo Cotto, che raccontano il lato più intimo e profondo di Faletti.

Alle 21.30 spazio allo spettacolo "Canzoni per la Pace – Un viaggio musicale contro ogni guerra", che vedrà sul palco il giornalista e scrittore Andrea Scanzi insieme ai Borderlobo. Un racconto che intreccia musica, storia e aneddoti attraverso alcune delle più celebri canzoni pacifiste, con reinterpretazioni dal vivo dei brani di Bob Dylan, Bruce Springsteen, Fabrizio De André e di altri grandi autori. Ad accompagnare Scanzi saranno Andrea Parodi, Alex "Kid" Gariazzo, Michele Guaglio, Massimiliano Malavasi e Riccardo Maccabruni.

La seconda serata, domenica 2 agosto, sarà invece dedicata al ricordo di Amilcare Rambaldi, figura centrale nella nascita e nello sviluppo del Club Tenco e del Premio Tenco. Alle 21.00 Luciano "Lucien" Barbieri presenterà il volume "Amilcare e Sanremo. Amilcare Rambaldi dal Festival al Premio Tenco", pubblicato da ZONA Music Books. Il libro ripercorre la vita del fondatore del Club Tenco attraverso documenti, fotografie, testimonianze e materiali inediti che raccontano il suo contributo decisivo alla valorizzazione della canzone d'autore italiana.

A seguire, alle 21.20, salirà sul palco Luca Romagnoli, cantautore del panorama indipendente e frontman dei Management (ex Management del Dolore Post-Operatorio), mentre alle 22 sarà Morgan a chiudere la manifestazione con un concerto piano e voce, proponendo un viaggio nel suo repertorio tra canzone d'autore, sperimentazione e contaminazioni musicali.

La rassegna rappresenta anche un'anticipazione del Premio Tenco 2026, in programma al Teatro Ariston di Sanremo nelle giornate del 22, 23 e 24 ottobre. Sono già disponibili le prevendite per abbonamenti e singole serate, acquistabili online sul sito del Club Tenco e presso il botteghino del Teatro Ariston. Per l'edizione 2026 è stata inoltre introdotta una novità dedicata ai più giovani: uno sconto del 15% sugli abbonamenti riservato agli under 25, valido per gli acquisti effettuati direttamente alla biglietteria del teatro.

Fondato a Sanremo nel 1972 da Amilcare Rambaldi, il Club Tenco continua a rappresentare uno dei principali punti di riferimento per la promozione della canzone d'autore italiana e internazionale. Intitolata a Luigi Tenco, l'associazione opera senza fini di lucro con l'obiettivo di valorizzare la qualità artistica e poetica della musica d'autore, dando vita dal 1974 a un Premio che, ancora oggi, costituisce uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi del panorama musicale europeo.