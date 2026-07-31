Bordighera, Corso Italia si colora con BordiQuadro: bambini protagonisti della nuova pedonale

Corso Italia si è trasformata in una lunga tavolozza a cielo aperto, accogliendo fin dalle prime ore della mattinata tantissimi bambini per "BordiQuadro", il primo appuntamento organizzato da Palazzo Garnier, con la collaborazione dell'associazione Bordighera Bene Comune, nel nuovo tratto pedonale del centro cittadino. Colori, sorrisi e fantasia hanno accompagnato una giornata pensata per valorizzare il nuovo spazio e renderlo protagonista della vita cittadina. I piccoli partecipanti, guidati dai maestri, hanno potuto esprimere liberamente la propria creatività, trasformando la strada in un vero laboratorio artistico all'aperto. Un colpo d'occhio particolarmente suggestivo, con la grande tela che si è riempita progressivamente di disegni e colori.

Al centro dell'iniziativa una grande tela lunga trenta metri, sulla quale i bambini hanno realizzato con gli acquarelli i propri disegni. Pennellata dopo pennellata, l'opera collettiva ha preso forma grazie all'entusiasmo dei partecipanti, dando vita a un racconto fatto di fantasia e condivisione. Al termine dell'attività, a tutti i bambini è stato consegnato un braccialetto ricordo della giornata. Un gesto simbolico per conservare il ricordo di una mattinata speciale, ma anche di un'iniziativa che ha voluto mettere al centro la partecipazione e il piacere di vivere insieme gli spazi della città.

A prendere parte all'evento anche il sindaco Marzia Baldassarre, che ha sottolineato il valore di BordiQuadro e il significato della nuova pedonalizzazione di corso Italia. "È davvero un piacere vedere Corso Italia così viva, piena di bambini, famiglie e persone pronte a condividere insieme questa bellissima giornata. Oggi inauguriamo qualcosa che va oltre un semplice evento: inauguriamo un modo nuovo di vivere questo spazio. Una strada che non è soltanto un luogo di passaggio, ma diventa un luogo di incontro, di creatività, di gioco e di comunità".

"È proprio questo lo spirito con cui nasce BordiQuadro. L'idea è semplice, ma allo stesso tempo straordinaria: un grande foglio bianco lungo trenta metri, messo a disposizione di tutti, sul quale ciascuno può lasciare un disegno, un colore, un pensiero o semplicemente un sorriso. Non serve essere artisti. Non conta l'età. Non esiste un disegno giusto o sbagliato. Conta soltanto partecipare", ha aggiunto il primo cittadino. Un messaggio che ha trovato una risposta concreta nei tanti bambini che, pennello alla mano, hanno contribuito alla realizzazione dell'opera, trasformando corso Italia in uno spazio di espressione aperto a tutti.

Per Baldassarre, proprio la partecipazione di ciascuno rappresenta il valore più significativo dell'iniziativa. "Ogni bambino, ogni famiglia, ogni cittadino e ogni turista contribuisce a realizzare un'unica grande opera collettiva, che racconta la fantasia, la creatività e il desiderio di stare insieme della nostra città. Questo è il messaggio più bello di oggi: le cose più importanti nascono quando ciascuno mette un piccolo pezzo di sé al servizio della comunità". Una filosofia che si lega direttamente alla scelta dell'amministrazione di puntare sulla nuova pedonalizzazione e su una diversa modalità di vivere il centro cittadino.

"Per noi la pedonalizzazione di Corso Italia non rappresenta soltanto una diversa organizzazione della viabilità. Rappresenta una scelta precisa: restituire il centro della città alle persone. Vogliamo una Bordighera sempre più viva, sempre più accogliente, sempre più capace di creare occasioni di incontro tra residenti e visitatori, tra commercio, cultura e socialità", ha sottolineato il sindaco. L'obiettivo, dunque, è fare del nuovo spazio pedonale non soltanto un'area di transito, ma un luogo capace di ospitare iniziative e occasioni di incontro, favorendo la socialità e la partecipazione di residenti e turisti.

BordiQuadro, infatti, rappresenta il primo appuntamento di un calendario di eventi estivi destinato ad animare corso Italia nei prossimi mesi. "Questo evento apre un calendario di eventi che animeranno corso Italia durante tutta l'estate, trasformandola in un vero salotto a cielo aperto, dove le persone possano vivere la città con serenità, partecipazione e voglia di stare insieme", ha ricordato Baldassarre. La giornata dedicata ai bambini diventa quindi il punto di partenza di un programma più ampio, pensato per accompagnare la nuova vocazione pedonale del centro e creare ulteriori occasioni di aggregazione.

Nel corso del suo intervento, il sindaco ha rivolto un ringraziamento a quanti hanno contribuito alla realizzazione dell'iniziativa. "Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato con entusiasmo per rendere possibile questa giornata. Grazie agli uffici comunali, agli organizzatori, ai volontari e a tutte le persone che hanno collaborato, spesso dietro le quinte, affinché tutto fosse pronto". Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla consigliera Sandra Silvestri, per aver seguito con passione l'organizzazione di BordiQuadro, e al presidente del consiglio comunale Fulvio Debenedetti, per il supporto e la collaborazione istituzionale.

Infine, il pensiero del primo cittadino è andato ai bambini, veri protagonisti della giornata. "Un grazie speciale ai bambini. Siete voi i veri protagonisti di questa giornata. Avete una qualità straordinaria: davanti a un foglio bianco non vedete un limite, ma un mondo di possibilità". E proprio da questa immagine è partito il messaggio conclusivo rivolto alla città: "È con questo stesso spirito che vogliamo costruire il futuro di Bordighera: con entusiasmo, creatività, partecipazione e fiducia. Oggi non stiamo semplicemente disegnando. Oggi stiamo colorando, tutti insieme, una parte del futuro della nostra città".