Arma di Taggia, successo per il concerto della Banda Pasquale Anfossi: al via i 170 anni di storia

È stato un successo di pubblico il concerto della Banda Pasquale Anfossi, andato in scena ieri sera ad Arma di Taggia, nella suggestiva cornice del Piazzale Tiziano Chierotti. Un appuntamento particolarmente significativo per la formazione musicale, che ha scelto questo evento per dare ufficialmente il via ai festeggiamenti per un traguardo di assoluto prestigio: 170 anni di attività. Fondata nel lontano 1856, la Banda Pasquale Anfossi rappresenta una presenza storica e profondamente radicata nel territorio, capace ancora oggi di richiamare un pubblico numeroso e appassionato.

A dirigere la formazione è stato il maestro Vitaliano Gallo, protagonista di una serata che ha accompagnato il pubblico attraverso un repertorio ampio e variegato. La scaletta ha infatti spaziato dalla musica classica alla musica leggera, senza dimenticare alcune delle più celebri colonne sonore internazionali. Un viaggio musicale pensato per coinvolgere generazioni e gusti differenti, alternando pagine della tradizione bandistica a brani entrati nell'immaginario collettivo. Una scelta che ha contribuito a rendere il concerto particolarmente partecipato e a sottolineare la versatilità della Banda.

Nel corso della serata sono state eseguite musiche di alcuni tra i più importanti autori della tradizione italiana e internazionale. Il programma ha incluso brani di Verdi, Mascagni, Bartolucci, Sousa e Lincke, insieme alle composizioni di Warren, Kern, Fain, Arlen e Kaempfert. Non sono mancati inoltre Ricketts, Bernstein, Chiappa, Trovajoli, Cutugno e Modugno, in una proposta capace di attraversare epoche, generi e stili differenti. Un repertorio articolato che ha permesso alla Banda Pasquale Anfossi di mettere in evidenza le proprie qualità musicali, proponendo al pubblico una serata all'insegna della varietà e dell'intrattenimento.

L'appuntamento di Arma di Taggia assume quindi un valore particolare anche per il significato simbolico legato al 170° anniversario dalla fondazione, una ricorrenza che accompagnerà la Banda Pasquale Anfossi nel corso dei prossimi appuntamenti. Il concerto al Piazzale Tiziano Chierotti ha rappresentato il primo importante momento di un percorso celebrativo dedicato a una realtà che, dal 1856 a oggi, ha attraversato generazioni mantenendo vivo il proprio legame con la musica e con il territorio. La partecipazione registrata ieri sera conferma l'affetto del pubblico e l'interesse verso una storia lunga 170 anni, pronta a essere celebrata con nuovi eventi.

(Foto di Cristian Flammia)