Ventimiglia, torna la Festa dello Sport: il 27 settembre associazioni protagoniste tra esibizioni, prove e inclusione

Ventimiglia si prepara ad accogliere una nuova edizione della Festa dello Sport, uno degli appuntamenti più attesi del calendario cittadino dedicato alla promozione dell'attività sportiva e alla valorizzazione del ricco tessuto associativo locale. La Giunta comunale ha infatti approvato le linee di indirizzo per l'organizzazione della manifestazione, in programma domenica 27 settembre, con eventuale rinvio a domenica 4 ottobre in caso di maltempo. L'evento interesserà Piazza della Libertà, via della Repubblica, via Vittorio Veneto, i Giardini Pubblici "Tommaso Reggio" e le eventuali aree limitrofe che si renderanno necessarie in base al numero delle adesioni.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di avvicinare cittadini, famiglie e giovani alle numerose discipline sportive presenti sul territorio, offrendo alle associazioni la possibilità di presentare gratuitamente le proprie attività attraverso dimostrazioni, esibizioni e momenti di incontro con il pubblico. Un'occasione importante non solo per far conoscere le diverse realtà sportive ventimigliesi, ma anche per favorire la diffusione dei valori dello sport, della socialità e dell'inclusione, coinvolgendo persone di tutte le età in una giornata all'insegna della partecipazione.

Anche quest'anno non mancherà un momento istituzionale dedicato alle associazioni partecipanti. L'Amministrazione comunale consegnerà infatti un riconoscimento simbolico alle realtà sportive che, con il loro impegno quotidiano, contribuiscono alla crescita educativa e sociale della città, promuovendo stili di vita sani e offrendo opportunità di formazione e aggregazione ai più giovani.

"La Festa dello Sport è una manifestazione nella quale abbiamo creduto fin dal nostro insediamento e che, anno dopo anno, continua a crescere coinvolgendo un numero sempre maggiore di associazioni, famiglie e giovani – dichiara il sindaco Flavio Di Muro –. Lo sport rappresenta un fondamentale strumento di educazione, inclusione e socialità. Con questa iniziativa vogliamo dare visibilità al grande lavoro svolto quotidianamente dalle realtà sportive ventimigliesi e offrire ai ragazzi l'opportunità di conoscere e provare discipline diverse, favorendo uno stile di vita sano e la crescita della nostra comunità."

Sulla stessa linea anche l'assessore allo Sport e alle Manifestazioni Tiziana Faedda, che sottolinea il valore dell'evento per tutta la città. "Questa manifestazione è una vera festa della città – aggiunge – perché mette al centro le associazioni, i volontari, gli istruttori e tutti coloro che dedicano tempo e passione alla crescita sportiva ed educativa dei nostri giovani. Anche quest'anno stiamo lavorando per organizzare una giornata ricca di dimostrazioni, attività e momenti di condivisione, capace di valorizzare l'eccellenza del tessuto associativo ventimigliese e di coinvolgere cittadini e visitatori in un grande evento all'insegna dello sport."