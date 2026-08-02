Sanremo, il One Night Summer Hits concede il bis tra Baby K, Grelmos e una piazza ancora gremita. Sindoni: “Siamo la città della musica” (Foto)

Il One Night Summer Hits concede il bis e conferma le ottime impressioni lasciate dalla serata inaugurale. Anche il secondo appuntamento della rassegna, andato in scena ieri sera a Pian di Nave a Sanremo, ha richiamato un pubblico numeroso, con tanti giovani che hanno riempito l’area affacciata sul mare trasformandola in una grande arena all’aperto dedicata alla musica.

Un’atmosfera di festa ha accompagnato l’intera serata, tra balli, cori e smartphone alzati per immortalare i momenti più attesi dello spettacolo. Un pubblico coinvolto dall’inizio alla fine, confermando la capacità dell’evento di attirare non solo i sanremesi, ma anche molti visitatori e turisti presenti in città.

Ad aprire la serata è stata Baby K, accolta con entusiasmo dai presenti. La cantante ha ripercorso alcuni dei brani che l’hanno resa protagonista della scena pop italiana, dando il via a uno spettacolo che ha subito acceso la platea.

Al termine della sua esibizione è salito sul palco l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni, che ha ribadito l’importanza dell’iniziativa per la città. “Siamo lieti di regalare concerti aperti e gratuiti alla nostra città. Sanremo si contraddistingue proprio per essere la città della musica”, ha dichiarato, ringraziando Baby K “per aver interagito con il nostro pubblico e con tanti ragazzi”. L’assessore ha poi evidenziato come il One Night Summer Hits, progetto fortemente voluto e sostenuto dal Comune di Sanremo, rappresenti “uno dei tanti elementi che contribuiscono alla crescita turistica della città”, ricordando anche i prossimi appuntamenti della rassegna con Bianca Atzei l’8 agosto, Clara il 15 agosto e Ditonellapiaga il 22 agosto.

Tra i momenti più attesi della serata c’era l’esibizione di Grelmos, protagonista di uno show di circa venti minuti che ha saputo unire musica, energia e una forte presenza scenica. L’artista ha confermato il motivo del crescente successo che la accompagna negli ultimi mesi, specie sui social, trascinando il pubblico con una performance intensa e coinvolgente.

A chiudere il programma è stato Raffaele Renda, che ha portato sul palco un repertorio più melodico ed emozionale, raccogliendo gli applausi del pubblico e completando una scaletta capace di alternare ritmi, generi e sensibilità differenti.

La seconda serata consolida così il percorso del One Night Summer Hits, che dopo l’ottimo esordio continua a dimostrare di essere uno degli appuntamenti più partecipati dell’estate sanremese. La formula, che unisce artisti affermati e nuove realtà del panorama musicale italiano, sembra aver trovato la chiave giusta per coinvolgere soprattutto il pubblico più giovane, trasformando Pian di Nave in un punto di ritrovo dove musica, divertimento e condivisione si incontrano nel cuore dell’estate.