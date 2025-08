Sanremo: il Casinò chiude luglio con un super introito e rinnova l'ingresso delle Slot Machine, regine di incassi (Foto)

Nel Casinò che si conferma locomotiva dell'economia sanremese, le slot machines continuano ad avere un peso determinante, garantendo più di 2/3 del “fatturato” globale. Non c'è da stupirsi, quindi, se la casa da gioco abbia deciso di celebrarle “iconizzandole”, attraverso la rivisitazione dell'ingresso esterno del salone dedicato alle reginette d'incassi. E' stata infatti appena installata una slot gigante, alta circa 2 metri e mezzo, concepita dagli uffici interni e realizzata da un artigiano incaricato di trasformare l'idea in realtà, pezzo dopo pezzo.

Ha preso il posto della vecchia scritta luminosa sorretta da due pali in ferro che campeggiava davanti all'accesso in questione. La slot-icona ha in pancia uno schermo per far scorrere immagini dello stesso Casinò e, all'occorrenza, anche della città. L'operazione nuovo "layout" comprende la creazione di un terzo varco d'ingresso al salone slot, ricavato con la riduzione delle dimensioni di un'aiuola adiacente, sul versante occidentale.

I super incassi registrati a luglio rivelano tutta l'incidenza delle infernali macchinette mangiasoldi distribuite in vari punti del Casinò, capaci di fagocitare 3,78 dei 4,93 milioni contati dai cassieri, con una progressione del 31,5% rispetto allo stesso periodo del 2014. E dei 31,88 milioni introitati nei primi sette mesi di quest'anno, ben 24,1 arrivano proprio dalle slot (+10,7%), mentre i restanti 7,7 milioni sono frutto dei giochi tradizionali, anch'essi in crescita.