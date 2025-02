Il ministro Abodi a Casa Sanremo, incontro con le scuole e le olimpioniche Rebagliati ed Embriaco: "Più collaborazione tra le istituzioni" (Foto e video)

La Liguria celebra lo sport come strumento di salute, inclusione e connessione. Nel pomeriggio, nella Sala Invest di Casa Sanremo, si è tenuto l’incontro “Lo sport in Liguria è salute, inclusione, connessione”, un appuntamento legato all’iniziativa Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport.

L’evento ha visto la partecipazione di figure di spicco del mondo sportivo e istituzionale, tra cui il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e l’assessore allo Sport della Regione Liguria, Simona Ferro. Ad arricchire il dibattito, la presenza di due atlete liguri che rappresenteranno l’Italia ai Giochi Olimpici di Parigi 2024: l’arciera Chiara Rebagliati e la canoista paralimpica Amanda Embriaco.

"Questa è una festa a tutto tondo, grazie anche alla musica che è un ingrediente straordinaria e che sta molto bene in connessione con lo sport. Io vedo tanti elementi positivi, tanto più quando c'è la possibilità, come in questa occasione, di ascoltare e rispondere alle domande. Tanti ragazzi di 10-15 anni mi hanno lanciato delle sfide e io le ho anche accettate. Queste sono occasioni di confronto e le distanze vanno colmate", ha detto il ministro che poi ha aggiunto: "Cosa manca nelle scuole? La collaborazione tra le istituzioni, una presenza nel programma didattico più intensa, palestre sempre più accessibili. Il ministro Valditara in questo poco tempo ha destinato più di 600 milioni per le palestre scolastiche. Dopo di ché la consacrazione sono i giochi della gioventù".

"La presenza del ministro Abodi testimonia la vicinanza del Governo alla Liguria nell’anno in cui è Regione Europea dello Sport – commentano il presidente Marco Bucci e l’assessore Simona Ferro – Lavoriamo per promuovere i valori dello sport tra i giovani e oggi le parole del ministro e delle campionesse Chiara Rebagliati e Amanda Embriaco sono state di ispirazione per tutti i ragazzi e i dirigenti sportivi presenti a Casa Sanremo. ‘Liguria 2025 Regione Europea dello Sport’ non è un riconoscimento simbolico, ma una vera e propria missione che ha come obiettivo quello di far percepire a tutti i cittadini liguri la grande vocazione sportiva del territorio in cui vivono».

Durante l’incontro, sono stati affrontati temi cruciali come il ruolo dello sport nella promozione della salute, la sua capacità di creare inclusione sociale e il valore delle connessioni che lo sport può generare tra atleti, istituzioni e comunità locali.