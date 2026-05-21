Sanremo News compie oggi 25 anni: il quotidiano online che ha cambiato l’informazione in provincia di Imperia

Il 21 maggio del 2001 nasceva Sanremo News, primo giornale online della Liguria e della provincia di Imperia, oltre che una delle prime esperienze di informazione digitale in tutta Italia. Oggi, a distanza di 25 anni, quella intuizione pionieristica rappresenta una realtà consolidata e profondamente radicata nel tessuto sociale del Ponente ligure. In un’epoca in cui il web muoveva i primi passi nell’informazione locale, Sanremo News seppe comprendere prima di altri che il futuro del giornalismo sarebbe passato dalla tempestività, dall’aggiornamento continuo e dalla capacità di raggiungere i lettori in tempo reale. Una scelta coraggiosa, che ha permesso alla testata di accompagnare intere generazioni di lettori raccontando cronaca, politica, eventi, sport, cultura e vita quotidiana della provincia di Imperia.

Da Sanremo a tutta la provincia, una voce quotidiana del territorio: nel corso di questi 25 anni, Sanremo News è diventato molto più di un giornale online: è stato un punto di riferimento per cittadini, amministratori, associazioni, imprese e comunità locali. Dalle grandi emergenze alle storie di quartiere, dalle manifestazioni culturali alle problematiche del territorio, la testata ha seguito passo dopo passo l’evoluzione della Riviera dei Fiori, contribuendo a creare un rapporto diretto e costante con i lettori. Un modello editoriale che ha anticipato i tempi, in una Liguria che oggi conta numerose realtà digitali dell’informazione locale.

Nel tempo, attorno all’esperienza di Sanremo News, è cresciuto anche il progetto editoriale del gruppo More News, che oggi riunisce oltre 25 quotidiani online distribuiti tra Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia. Una rete capillare di informazione territoriale che ogni giorno racconta città, province e comunità del Nord Ovest italiano, mantenendo al centro il legame con i lettori e con le identità locali. “Quando siamo partiti, 25 anni fa, parlare di giornale online sembrava quasi una scommessa futuristica”, evidenzia la proprietà del gruppo. “Oggi possiamo dire con orgoglio che quell’intuizione si è trasformata in una grande realtà editoriale capace di crescere senza mai perdere il contatto con il territorio.” E ancora: “L’informazione online ha cambiato il modo di raccontare le notizie, ma ciò che non è cambiato è il valore della credibilità, della presenza quotidiana e dell’attenzione alle persone. Sanremo News continua a essere questo: una comunità che informa e si informa.”

In un panorama mediatico profondamente trasformato rispetto agli inizi degli anni Duemila, il traguardo dei 25 anni assume un significato particolare: testimonia la capacità di innovare, adattarsi ai cambiamenti tecnologici e continuare a investire nell’informazione locale. Un quarto di secolo dopo quella prima pubblicazione sul web, Sanremo News continua infatti a rappresentare una delle esperienze più longeve e significative del giornalismo digitale ligure, confermando il ruolo centrale dell’informazione territoriale anche nell’era dei social e della comunicazione globale.