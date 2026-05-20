Porto di Bordighera, il Comune resiste in giudizio contro undici ricorsi sulle occupazioni senza titolo

Il Comune di Bordighera si costituirà in giudizio contro undici ricorsi presentati davanti al Giudice di Pace di Sanremo in opposizione alle ordinanze ingiunzioni emesse dall’ente per il mancato pagamento delle indennità di occupazione senza titolo di spazi a terra e a mare nel porto di Bordighera relative all’anno 2025. Lo ha deciso il Commissario Straordinario Rosa Abussi, con i poteri della Giunta comunale, attraverso la deliberazione numero 98 approvata il 19 maggio scorso.

I ricorsi, acquisiti al protocollo comunale tra i mesi di aprile e maggio, riguardano le ordinanze ingiunzioni numerate dall’1 all’11, tutte emesse il 12 marzo 2026 dal Comune di Bordighera. Gli atti sono stati impugnati con richieste di “revoca, annullamento o dichiarazione di inefficacia” davanti al Giudice di Pace di Sanremo. Nella delibera viene evidenziata “la necessità che l’Ente si costituisca in giudizio al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni”, anche in considerazione dei possibili sviluppi della vicenda.

Il provvedimento richiama inoltre il decreto di scioglimento del Consiglio comunale di Bordighera e la successiva nomina del Commissario Straordinario da parte del Presidente della Repubblica, avvenuta dopo la sospensione dell’assemblea cittadina. Con la deliberazione approvata, il Commissario Straordinario ha quindi autorizzato formalmente la resistenza in giudizio del Comune e demandato al Servizio Legale – Avvocatura tutti gli adempimenti necessari per la costituzione e la difesa dell’ente nei procedimenti avviati.

La delibera prevede anche la possibilità di affidare l’incarico a un legale esterno, qualora ciò si rendesse necessario nel corso delle cause. Considerata l’urgenza legata ai termini processuali, il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 del Testo unico degli enti locali.