Santo Stefano al Mare, il Comune chiude il solettone del porto ai camper: "Troppi veicoli incustoditi, ora più controlli" (Foto)

Il Comune di Santo Stefano al Mare ha deciso la chiusura del solettone, l’area sopra l’ingresso del porto turistico, per i camper e i veicoli di altezza elevata. La decisione è arrivata in seguito al persistente abbandono di mezzi incustoditi nel piazzale, con conseguenti situazioni di degrado e disordine. Nei giorni scorsi l’amministrazione ha avviato un’azione di recupero, invitando i proprietari dei mezzi parcheggiati da tempo nell’area a ritirarli. Chi non si è adeguato alla comunicazione è ora soggetto a sanzioni. Una volta conclusa questa fase, l’area sarà ufficialmente interdetta ai camper.

L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli ordinari, per i quali il piazzale resterà fruibile gratuitamente. Tuttavia, l’area sarà sottoposta a controlli regolari da parte della polizia locale, per evitare nuovi fenomeni di abbandono e garantire il decoro. L’obiettivo, quindi, è quello di restituire ordine a una zona importante del paese, scoraggiando utilizzi impropri e garantendo maggiore sicurezza. "Sarà uno spazio ancora accessibile, ma non più tollerante verso chi ne approfitta", fanno sapere dal Comune.

Il nuovo regolamento entrerà in vigore nel giro di un mese, tempo utile per completare le ultime verifiche e le modifiche strutturali necessarie.