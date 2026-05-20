Ventimiglia protagonista della transizione ecologica con il progetto Climinvest e un nuovo impianto fotovoltaico

Il Comune di Ventimiglia conferma il proprio impegno verso la sostenibilità ambientale e la rigenerazione urbana attraverso la partecipazione al progetto europeo CLIMINVEST – “Bankable by Design, Continuous, and Predictive Climate Adaptation Investments with Co-Benefits” – finanziato nell’ambito del programma Horizon. Nell’ambito del progetto, l’Amministrazione comunale partecipa come partner del Work Package n. 4 “Replication, Repurposing and Reuse” e come replicator territoriale, ottenendo risorse dedicate ad attività di rigenerazione urbana e riqualificazione energetica del territorio.

Il progetto CLIMINVEST ha l’obiettivo di supportare gli enti locali nello sviluppo di azioni concrete per la transizione ecologica, l’efficienza energetica e l’adattamento ai cambiamenti climatici, promuovendo la collaborazione tra pubbliche amministrazioni, stakeholder, operatori del settore e comunità locali. Con apposita deliberazione della Giunta, il Comune ha autorizzato l’attuazione delle attività progettuali di propria competenza, finalizzate alla promozione delle energie rinnovabili, dell’innovazione tecnologica e della valorizzazione del territorio, con l’obiettivo di rendere la città sempre più attrattiva per cittadini, turisti e investitori.

Nell’ambito delle iniziative previste, domani si terrà il workshop CLIMINVEST TALKS – Legal and Ethical Sustainability Projects, dedicato ai temi della sostenibilità climatica, della rigenerazione urbana e degli strumenti innovativi per la pianificazione territoriale. Durante l’incontro verrà inoltre presentato il progetto per la realizzazione del nuovo impianto fotovoltaico da 1 megawatt previsto nel parcheggio di Corso Genova, un intervento strategico finalizzato all’efficientamento energetico e alla produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio del territorio.

L’evento vedrà la partecipazione di partner europei, professionisti, tecnici, stakeholder e potenziali investitori, con la presentazione dei tools sviluppati nell’ambito del WP4 e degli strumenti di analisi normativa elaborati dal partenariato progettuale. La giornata rappresenterà inoltre un’importante occasione di promozione integrata di Ventimiglia e delle sue peculiarità ambientali, territoriali e socioeconomiche. Attraverso momenti di confronto e incontri tecnici, i partecipanti potranno approfondire le principali criticità legate ai cambiamenti climatici e conoscere le soluzioni adottate dall’Amministrazione per affrontare le sfide della transizione ecologica.

Con la partecipazione a CLIMINVEST, il Comune consolida il proprio percorso verso politiche innovative e sostenibili, orientate al miglioramento della qualità della vita urbana e alla costruzione di un modello di sviluppo sempre più attento all’ambiente.