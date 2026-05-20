Rifiuti nel Sanremese, i sindaci frenano sul PNRR: si valuta un nuovo progetto per l’impianto di Valle Armea

L’Assemblea dei sindaci del bacino sanremese dei rifiuti, riunitasi nella giornata di ieri, ha affrontato il tema del finanziamento PNRR Linea B destinato alla realizzazione del nuovo impianto di trattamento e ciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata, previsto a Sanremo, in località San Pietro a Valle Armea.

Nel corso dell’incontro, i sindaci hanno preso atto del parere espresso dall’ufficio tecnico Egato e della relazione tecnica predisposta da Amaie Energia, decidendo quindi di dare mandato agli uffici tecnici dei due enti di approfondire una soluzione progettuale alternativa. L’obiettivo sarà quello di individuare un nuovo percorso per la realizzazione dell’opera, accompagnato dalla ricerca di fonti di finanziamento differenti rispetto ai fondi PNRR, considerate le difficoltà legate alle tempistiche imposte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La nuova ipotesi progettuale dovrà essere più aggiornata e maggiormente dimensionata rispetto alle previsioni iniziali, così da rispondere in maniera più efficace alle esigenze del territorio e del ciclo dei rifiuti del comprensorio. “Una nuova progettazione permetterà comunque di realizzare un’opera ritenuta strategica per il territorio, superando le criticità legate alle scadenze del PNRR”, è l’indirizzo emerso dall’assemblea.

L’impianto di Valle Armea viene infatti considerato un tassello fondamentale per il miglioramento della gestione dei rifiuti urbani nel comprensorio sanremese e per il rafforzamento della filiera della raccolta differenziata.