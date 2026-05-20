Vallecrosia al Mare cerca volontari per pulire e sistemare la futura area cani, che sarà sopra al supermercato Conad.

"I cani di Vallecrosia al Mare hanno bisogno di te. Domenica 24 maggio dalle 9 alle 12 ci ritroveremo per pulire e sistemare quella che diventerà la futura area cani" - fa sapere il consigliere comunale Luciana Rondelli - "Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti: cittadini, volontari, associazioni e soprattutto di chi ama davvero gli animali".

"Un piccolo impegno può trasformarsi in un grande aiuto concreto per creare uno spazio bello e accogliente per i nostri amici a quattro zampe" - sottolinea Rondelli - "Anche poche ore del vostro tempo possono fare una grande differenza! Chi possiede attrezzi da giardino come rastrelli, pale, scope, cesoie o guanti da lavoro e vuole portarli con sé sarà il benvenuto! Insieme possiamo fare la differenza. Vi aspettiamo!".