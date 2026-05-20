Ponte sul torrente Argentina, al via il varo della nuova campata unica tra Taggia e Riva Ligure (Foto e Video)

Sono iniziate oggi le operazioni di varo del nuovo ponte a campata unica sul torrente Argentina, tra Riva Ligure e Taggia, nel ponente ligure. L’opera rientra nel più ampio intervento regionale di messa in sicurezza idraulica del corso d’acqua contro il rischio di esondazione, per un investimento complessivo di oltre 17 milioni di euro, comprensivo anche della realizzazione delle nuove arginature su entrambe le sponde.

“Siamo soddisfatti perché, nonostante il rinvio, l’anno scorso, della demolizione del vecchio ponte, partita a novembre, e nonostante un inverno molto piovoso, stiamo procedendo nei tempi previsti dal cronoprogramma”, ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Difesa del Suolo Giacomo Raul Giampedrone. L’assessore ha quindi rivolto un ringraziamento alla struttura tecnica regionale e alle maestranze impegnate nel cantiere, sottolineando come l’obiettivo principale sia quello di completare tutta la parte strutturale entro la fine di giugno, rispettando così le scadenze fissate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, con cui l’intervento è stato finanziato insieme a fondi regionali.

Per consentire l’avanzamento dei lavori e garantire la sicurezza del cantiere, sarà necessario chiudere da domani, giovedì 21 maggio, e per alcune settimane la rampa ciclabile lato Riva Ligure, mentre proseguirà la chiusura anche sul lato Taggia. È prevista però una riapertura temporanea in occasione del ponte del 2 giugno.

“Da sabato 30 maggio e fino a martedì 2 giugno compresi le rampe sulle due sponde saranno percorribili, in modo da poter offrire un percorso continuativo ai tanti turisti che arriveranno in Riviera”, ha spiegato ancora Giampedrone. “Siamo alle battute finali di un intervento di portata storica: chiediamo ancora un po’ di pazienza ai residenti e ai fruitori della ciclabile nella consapevolezza di poter restituire loro un nuovo ponte a campata unica e un territorio finalmente in sicurezza dal punto di vista idraulico”, ha concluso l’assessore.