Palasport di Pian di Poma, riparte il cantiere: piscine già visibili, obiettivo fine lavori in un anno (Foto)

La nuova intesa, faticosamente raggiunta dopo un lunghissimo braccio di ferro, non è ancora stata ratificata sul piano formale (mancano un paio di passaggi) ma a Pian di Poma ha ripreso finalmente vita il cantiere del Palasport, tanto che in breve tempo si è arrivati alla realizzazione della soletta di base, la quale lascia già intravedere la forma delle due piscine previste.

E' una svolta rispetto alle pesanti incognite che hanno tenuto in ostaggio l'opera per oltre due anni, fra i gravi problemi accusati dall'impresa che ha avviato i lavori e la robusta revisione dei costi richiesta dalla ditta che si è resa disponibile a farsene carico. E' la Giò Costruzioni, subentrata (nel gennaio 2024) alla Sicrea Cantieri Srl, che, a sua volta, aveva rilevato l'intervento (con affitto di ramo aziendale) dalla Sicrea Spa, finita in liquidazione. La nuova affidataria è entrata in azione in modo consistente nelle ultime settimane, forte della definizione dell'aspetto determinante: il surplus di circa 3,2 milioni per rendere sostenibile il peso dell'intervento da portare a termine.

“Di questo passo, la struttura potrebbe essere ultimata nell'arco di un anno”, è l'auspicio del sindaco Alessandro Mager, che ha tenuto per sé la delega alle grandi opere. E quella del palazzetto dello sport è una delle eredità ricevute dall'amministrazione Biancheri. Ma a quando la firma sull'accordo? L'ingegnere Giambattista Miceli, neo dirigente del settore lavori pubblici (dopo gli anni trascorsi alla guida dell'urbanistica), spiega che è soltanto una questione di tempi tecnici fra stipulazione dell'addendum con le parti interessate (il raggruppamento d'imprese aggiornato) e avallo formale della banca che sostiene finanziariamente l'intervento (Bcc Leasing), tramite pronunciamento del proprio cda.

Il tortuoso iter dovrebbe esaurirsi nell'arco di qualche settimana. Nell'attesa, il cantiere non è più un inquietante buco nell'area sportiva a ponente di Sanremo ma qualcosa di più concreto, dopo il raggiungimento dell'intesa sul riequilibrio dei conti, sbocco dell'estenuante contenzioso che ha impegnato consulenti vari e l'apposito comitato di valutazione. L'amministrazione ha percorso tutte le strade possibili prima di accordare l'aumento della spesa, cercando di contenerlo il più possibile. Il maggiore impegno finanziario viene coperto con l'utilizzo di fondi prudenzialmente accantonati dai precedenti inquilini di Palazzo Bellevue, che hanno scelto la formula del leasing in costruendo, impegnando il Comune a pagare l'opera in vent'anni a partire dalla consegna delle chiavi.

Nel 2019 si era partiti da un importo a base di gara di 8 milioni 550 mila euro, ma con la profonda revisione dei costi il valore complessivo dell'intervento ora è destinato a lievitare intorno a 20 milioni, compresi gli oneri tecnici e quelli per la manutenzione della struttura per la durata del leasing. Il Palasport è stato concepito su tre livelli (circa 5.800 mq) per un'altezza di 15 metri, con due piscine (una semiolimpionica a 8 corsie e l'altra a scopo didattico), uno spazio polifunzionale per praticare basket, volley e calcio a 5, palestre per arti marziali, punto ristoro e, all'esterno, 250 posti auto.