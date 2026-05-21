Sanremo, dal 1° giugno attivi in modalità permanente gli autovelox di corso Marconi e corso Mazzini

A seguito del decreto autorizzativo della Prefettura, entreranno in funzione dal prossimo 1° giugno, in modo permanente, i due dispositivi per la rilevazione della velocità siti in corso Marconi e corso Mazzini a Sanremo.

I due presidi finora potevano essere utilizzati solo con contestazione immediata e ciò rendeva obbligatoria la presenza di una pattuglia e ne limitava l’utilizzo. L’autorizzazione della Prefettura, invece, consentirà ai due dispositivi di lavorare in modalità permanente, autonoma ed automatica.

L’autorizzazione dei due presidi, che si inserisce all'interno di un più ampio decreto prefettizio riguardante numerose altre postazioni a livello provinciale, si basa sullo studio approfondito dei sinistri stradali degli ultimi cinque anni.

I numeri registrati in questo arco di tempo in corso Marconi e corso Mazzini, i due lunghi rettilinei di accesso alla città da ponente e levante, avevano infatti rappresentato una situazione di particolare criticità, con oltre 260 incidenti stradali complessivi, di cui ben 180 con conseguenze gravi (lesioni a persone) e, purtroppo, 4 mortali.

Con quest’autorizzazione, che consentirà l’utilizzo permanente dei due dispositivi, l'Amministrazione comunale auspica una drastica riduzione dell'incidentalità su queste due importanti direttrici.