Sanremo, pioggia di premi per il Liceo “Cassini”: l’indirizzo musicale brilla al Concorso Nazionale “Renzo Rossi”

Risultati eccellenti per gli alunni dell'indirizzo Musicale del Liceo “G.D. Cassini” di Sanremo, a seguito della partecipazione alla XII edizione del Concorso Musicale Nazionale “Renzo Rossi”, riservato agli istituti scolastici di I e II grado, svoltosi ad Albenga dal 18 al 21 maggio 2026. Tutti gli alunni hanno partecipato in qualità di solisti o in piccoli ensembles strumentali, conseguendo i seguenti diplomi :
Primo premio:
· Di Michele Samuel (IV M, pianoforte, 99/100, Prof. Flora)
· Palmero Oscar (III M, flauto traverso, 98/100, Prof.ssa Parodi)
· Maceli Eliseo (II M, violino, 98/100, Prof. Baran)
· Ligas Riccardo (III M, chitarra, 98/100, Prof. Merlo)
· Canello Gabriel (I M, pianoforte, 97/100, Prof. Musacco)
· De Camelis Sean (II M, chitarra, 97/100, Prof. Merlo)
· Sichetti Samuel (II M, chitarra, 96/100, Prof. Merlo)
· Bonavita Alessandro (I M, pianoforte, 95/100, Prof.ssa Petruccelli)
Secondo premio:
· Pasqui Camillla (IV M, pianoforte, 94/100, Prof. Flora)
· Cozzi Paolo (I M, pianoforte, 93/100, Prof. Flora)
· Bertini Lorenzo (II M, pianoforte, 93/100, Prof. Flora)
· Ravedati Gaia (I M, arpa, 93/100, Prof. Tomasini)
· Vescovi Riccardo (III M, canto, 92/100, Prof.ssa Gaslini)
· Faleschini Gioele (II M, pianoforte, 90/100, Prof. Flora)
· D’Ambrosio Andrea (II M, pianoforte, 90/100, Prof. Musacco)
· Duo Massaro Gaia - Benigno Gabriele (I M, violino, Prof. Baran - III M, pianoforte, Prof.ssa Petruccelli, 90/100)
Terzo Premio:
· Quintetto Benigno Gabriele – Maceli Eliseo – Palmero Oscar – Adinolfi angelica – Andreyeva Liliya (I M pianoforte, II M violino, IV M flauto traverso, I M canto, II M canto, 89/100, Prof.sse Petrucelli, Parodi, Zizzo e Prof. Baran)
· Rinaldi Maria (I M, pianoforte, 89/100, Prof.ssa Parodi)
· Rizzo Teresa (III M, pianoforte, 88/100, Prof. Flora)
· Antellini Noemi (III M, flauto traverso, 87/100, Prof.ssa Parodi)
· Boffardi Leonard (I M, flauto traverso, 86/100, Prof.ssa Parodi)
· Bold Ionela (I M, flauto traverso, 85/100, Prof.ssa Parodi)
· Segura De La Cruz Leandro (II M, flauto traverso, 85/100, Prof.ssa Parodi)
La Dirigente scolastica e tutto il corpo docente dell’indirizzo musicale esprimono la loro soddisfazione per gli ottimi risultati conseguiti dagli alunni.