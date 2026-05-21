 / Attualità

Attualità | 21 maggio 2026, 14:04

Sanremo, pioggia di premi per il Liceo “Cassini”: l’indirizzo musicale brilla al Concorso Nazionale “Renzo Rossi”

Primi, secondi e terzi posti per solisti ed ensemble: grande soddisfazione della Dirigente e dei docenti per gli eccellenti risultati ottenuti ad Albenga

Risultati eccellenti per gli alunni dell'indirizzo Musicale del Liceo “G.D. Cassini” di Sanremo,  a seguito della partecipazione alla XII edizione del Concorso Musicale Nazionale “Renzo Rossi”, riservato agli istituti scolastici di I e II grado, svoltosi ad Albenga dal 18 al 21 maggio 2026. Tutti gli alunni hanno partecipato in qualità di solisti o in piccoli ensembles strumentali, conseguendo i seguenti diplomi :

Primo premio:

·       Di Michele Samuel (IV M, pianoforte, 99/100, Prof. Flora)
·       Palmero Oscar (III M, flauto traverso, 98/100, Prof.ssa Parodi)
·       Maceli Eliseo (II M, violino, 98/100, Prof. Baran)
·       Ligas Riccardo (III M, chitarra, 98/100, Prof. Merlo)
·       Canello Gabriel (I M, pianoforte, 97/100, Prof. Musacco)
·       De Camelis Sean (II M, chitarra, 97/100, Prof. Merlo)
·       Sichetti Samuel (II M, chitarra, 96/100, Prof. Merlo)
·       Bonavita Alessandro (I M, pianoforte, 95/100, Prof.ssa Petruccelli)

Secondo premio:

·       Pasqui Camillla (IV M, pianoforte, 94/100, Prof. Flora)
·       Cozzi Paolo (I M, pianoforte, 93/100, Prof. Flora)
·       Bertini Lorenzo (II M, pianoforte, 93/100, Prof. Flora)
·       Ravedati Gaia (I M, arpa, 93/100, Prof. Tomasini)
·       Vescovi Riccardo (III M, canto, 92/100, Prof.ssa Gaslini)
·       Faleschini Gioele (II M, pianoforte, 90/100, Prof. Flora)
·       D’Ambrosio Andrea (II M, pianoforte, 90/100, Prof. Musacco)
·       Duo Massaro Gaia - Benigno Gabriele (I M, violino, Prof. Baran - III M, pianoforte, Prof.ssa Petruccelli, 90/100)

Terzo Premio:

·       Quintetto Benigno Gabriele – Maceli Eliseo – Palmero Oscar – Adinolfi angelica – Andreyeva Liliya (I M pianoforte, II M violino, IV M flauto traverso, I M canto, II M canto, 89/100, Prof.sse Petrucelli, Parodi, Zizzo e Prof. Baran)
·       Rinaldi Maria (I M, pianoforte, 89/100, Prof.ssa Parodi)
·       Rizzo Teresa (III M, pianoforte, 88/100, Prof. Flora)          
·       Antellini Noemi (III M, flauto traverso, 87/100, Prof.ssa Parodi) 
·       Boffardi Leonard (I M, flauto traverso, 86/100, Prof.ssa Parodi)
·       Bold Ionela (I M, flauto traverso, 85/100, Prof.ssa Parodi)
·       Segura De La Cruz Leandro (II M, flauto traverso, 85/100, Prof.ssa Parodi)

La Dirigente scolastica e tutto il corpo docente dell’indirizzo musicale esprimono la loro soddisfazione per gli ottimi risultati conseguiti dagli alunni.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium