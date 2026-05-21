Sicurezza al Giro d'Italia, volontari di Ponente emergenza protezione civile di Vallecrosia al Mare in azione a Imperia (Foto)

Tre volontari di Ponente emergenza protezione civile di Vallecrosia al Mare in servizio a Imperia in occasione della tappa del Giro d'Italia 2026.
Partita, questa mattina, da Imperia, la dodicesima tappa attraverserà Loano, Savona, Ovada per poi raggiungere Novi Ligure. I volontari della città della famiglia, coordinati da Alessandra Cerri del coordinamento provinciale della protezione civile, sono entrati in azione, insieme a tante altre squadre della provincia, per garantire sicurezza durante lo svolgimento della tappa ciclistica.
La Ponente emergenza protezione civile di Vallecrosia al Mare ancora una volta si è, dunque, resa disponibile per aiutare la comunità, anche al di fuori dei confini cittadini.