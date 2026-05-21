Sanremo, l’assessore Sindoni premia i giovani atleti dell’Indomita: riconoscimenti ai ragazzi protagonisti nei campionati nazionali di Kickboxing e Savate

Sanremo - Ieri l’assessore allo sport e turismo Alessandro Sindoni ha fatto visita alla palestra Indomita Sanremo per incontrare e premiare i più giovani agonisti del team, di età compresa tra i 10 e i 13 anni, recentemente protagonisti ai Campionati Italiani Assoluti di Kickboxing e Savate e ai Campionati di Categoria Cadetti Federkombat.

Nel corso dell’incontro sono stati premiati Chloé Volpe, Diego Marafioti, Matilde Stracamore, Siria Cannao, Mirko Volpe, Leonardo Merra, Alessio Stamato e Benedetta Sferlazza, tutti protagonisti nelle recenti competizioni istituzionali nazionali tra Kick Light, Light Contact e Savate e capaci di conquistare il podio nelle rispettive categorie.

L’assessore ha voluto congratularsi personalmente con i ragazzi, con lo staff tecnico e con le famiglie per l’impegno dimostrato durante tutta la stagione agonistica, consegnando ai giovani atleti un diploma di riconoscimento per i risultati ottenuti.

“E’ stato veramente un piacere – dichiara l’assessore Sindoni - incontrare questi ragazzi e lo staff tecnico e potermi congratulare di persona. Lo sport è uno strumento educativo fondamentale che fa crescere i giovani non solo dal punto di vista atletico ma soprattutto umano. Sacrifici, regole e spirito di gruppo formano i cittadini del futuro: il risultato conta ma al centro restano la crescita personale e il rispetto. Questo successo è possibile solo grazie alla guida quotidiana dei coach e al supporto essenziale delle famiglie”.

“Un grande ringraziamento all’assessore Alessandro Sindoni per la visita, la vicinanza dimostrata e l’attenzione che continua a dedicare al mondo sportivo sanremese”, ha concluso il direttore tecnico della società.

L’incontro è terminato con un momento conviviale tra ragazzi, genitori e staff tecnico, a coronamento di una stagione ricca di soddisfazioni per tutto il settore giovanile dell’Indomita Sanremo.