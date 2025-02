Sanremo: tenta di entrare al Festival con i biglietti falsi e con il cane, respinto a pochi metri dall'Ariston dai Carabinieri (Foto e Video)

Tenta di entrare all’Ariston con biglietti contraffatti ed anche con il proprio cane. Si tratta di un noto youtuber e tiktoker che ha tentato l’incursione nel tempio del Festival, tra l’altro mentre era in diretta proprio sul noto social network Tik Tok.

Nel video si vede come l’uomo,che ha diversi profili sui social, entra nel centro della città passando da piazza Nota e, dopo essere riuscito a passare dai varchi a ridosso di, viene fermato da un agente della sicurezza, inizialmente perché(tra l’altro tatuato con macchie simili a quelle di un leopardo), cosa ovviamente vietata.

Il responsabile della sicurezza al varco di ingresso a ridosso di via Volturno ha chiesto l’intervento dei Carabinieri. E’ intervenuto il Comandante della Stazione di Sanremo, Paolo Farchetti, che ha notato come l’uomo aveva tre biglietti palesemente contraffatti. Nel video, tra l’altro, si nota come l’uomo sottolinei il fatto di avere anche il tagliando per il suo ‘Canepardo’ ma, ovviamente, è stato mandato via.

Il tentativo di intrusione ha aggiunto una nota insolita alla serata di spettacolo, ma non ha minimamente scalfito il regolare svolgimento della manifestazione. L’afflusso del pubblico in teatro è proseguito senza intoppi tra musica, luci e applausi del pubblico.