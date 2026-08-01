80 anni di storia, l'amministrazione comunale consegna una targa celebrativa alla Rari Nantes Bordighera 1946 (Foto)

È iniziata ieri sera alla Rotonda di Sant'Ampelio a Bordighera la tre giorni di festa organizzata per celebrare gli 80 anni della Rari Nantes Bordighera 1946, una delle realtà sportive più longeve e rappresentative della città.

Sport, musica, momenti conviviali e tanti ricordi hanno aperto un fine settimana dedicato alla storia della società, capace dal dopoguerra a oggi di accompagnare la crescita di migliaia di giovani e di diventare un punto di riferimento non solo per l'attività sportiva, ma anche per l'educazione e l'aggregazione sociale.

La manifestazione, organizzata da Ranabo Basket con il patrocinio del comune di Bordighera, proseguirà fino a domani con il tradizionale torneo di basket 3 contro 3, che coinvolge bambini, ragazzi e adulti, insieme ad appuntamenti pensati per riunire le diverse generazioni che hanno scritto la storia della società.

Nel corso della serata inaugurale l'amministrazione comunale ha consegnato alla Rari Nantes Bordighera una targa celebrativa per gli ottant'anni di attività, riconoscendo il ruolo svolto dalla società nella crescita sportiva e sociale della città.

A portare il saluto dell'amministrazione è stato il sindaco Marzia Baldassarre. "È davvero un piacere essere qui per celebrare un traguardo così importante: gli ottant'anni della RANABO – Rari Nantes Bordighera 1946. Ottant'anni rappresentano una storia fatta di sport, passione, impegno e soprattutto di tante generazioni di atleti, dirigenti, tecnici, famiglie e volontari che hanno contribuito a rendere questa associazione un punto di riferimento per Bordighera", ha detto il primo cittadino.

Il sindaco ha, quindi, ricordato il valore educativo della società: "La RANABO non ha soltanto promosso l'attività sportiva e l'amore per il mare, ma ha trasmesso valori fondamentali come la disciplina, il rispetto, lo spirito di squadra e il senso di appartenenza alla nostra comunità".

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al presidente Gian Luca Di Rocco, "per l'impegno, la dedizione e la passione con cui porta avanti questa importante realtà sportiva, raccogliendo una grande eredità e accompagnandola verso il futuro".

"A nome dell'Amministrazione comunale e di tutta la città, rivolgo alla RANABO i più sinceri auguri per questo straordinario anniversario, con l'auspicio che possa continuare ancora a lungo a crescere, a formare giovani e a rappresentare con orgoglio Bordighera", ha concluso Baldassarre.

Ringraziamenti anche a Rosalba Bertirotti, una delle socie fondatrici della Rari Nantes Bordighera e tra le prime donne a scendere in campo, simbolo di una generazione che ha contribuito a scrivere le prime pagine della storia del sodalizio.

La festa prosegue oggi con le sfide del torneo dedicate alle categorie giovanili e si concluderà domani mattina con il minibasket riservato ai più piccoli, confermando la vocazione della Rari Nantes Bordighera a guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici. Ottant'anni dopo la fondazione, la società continua infatti a essere una grande famiglia sportiva, capace di unire passato, presente e nuove generazioni nel segno dei valori che da sempre la contraddistinguono.