Turismo: Sanremo si avvia verso un dicembre da tutto esaurito, manifestazioni e Capodanno tirano la volata

Sanremo si prepara a vivere un dicembre particolarmente positivo sul fronte turistico. Le strutture ricettive della città confermano un andamento vivace, favorito da eventi di richiamo e dal tradizionale appeal della Riviera nel periodo natalizio.

Christian Feliciotto (Confindustria) sottolinea come “nel periodo di Natale e Capodanno si preveda il tutto esaurito”. Il richiamo della città resta forte anche per il ponte dell'Immacolata, che secondo gli operatori dovrebbe mantenersi in linea con i buoni risultati degli anni passati. Un fattore decisivo, come sempre in questa stagione, potrebbe essere il meteo: “Se arriva la neve e il tempo è favorevole, una parte della clientela si orienta verso la montagna”, evidenzia Feliciotto.

A sostenere il movimento turistico sarà inoltre Area Sanremo, che con la fase finale a metà mese garantirà sia indotto economico sia visibilità alla città. “Copre una fascia temporale che altrimenti resterebbe scoperta”, spiega l'operatore.

Più prudenti le previsioni di Silvio Di Michele (Federalberghi) per il ponte dell'Immacolata, che potrebbe registrare numeri in calo rispetto al passato, complice la diminuzione dei flussi italiani. “Durante il sabato della maratona ci saranno buone presenze, ma l’Immacolata non sarà incredibile. L’ultimo dell’anno invece va molto bene: gli ultimi tre giorni sono pieni”. Rimane invece incerta la situazione per l’Epifania: “È ancora presto, molti prenotano all’ultimo minuto”, osserva Di Michele, lasciando aperta la possibilità di una crescita in extremis.

Ottimismo anche da parte di Maurizio Massimino (Confesercenti), che vede nella maratona un traino importante: “Aiuterà ad avere un weekend pieno, quest'anno ci saranno molte iscrizioni. Sarà un ponte bello”. L’arrivo della Rai per Sanremo Giovani contribuirà ulteriormente a un periodo già di per sé dinamico. “Capodanno andrà molto bene, siamo al completo e so che anche molti colleghi hanno già tutto prenotato”, aggiunge.

Massimino evidenzia inoltre un dato interessante: un ritorno delle famiglie straniere, in particolare francesi, che scelgono la Riviera per passare le feste. “Dicembre è sempre un mese particolare, ma noto un movimento diverso rispetto agli ultimi anni. Natale non è sempre una settimana piena, ma vedo un’inversione di tendenza”, commenta.

Sanremo si avvicina così al periodo natalizio con ottimismo: tra eventi, turismo di prossimità e nuove presenze internazionali, la città sembra pronta a chiudere l’anno con numeri decisamente positivi.