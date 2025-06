Ceriana in festa: questa mattina la consegna della bandiera che la conferma tra i 'Borghi più belli d'Italia' (Foto e Video)

Un paese in festa, questa mattina ma ne siamo certi che si andrà avanti per tutto il weekend. Si tratta di Ceriana, piccolo centro della Valle Armea a pochi minuti da Sanremo che, dopo i tanti annunci dei mesi scorsi, ha finalmente ricevuto la bandiera che sancisce un traguardo importante per la sua storia e per il suo patrimonio culturale.

Il Sindaco Maurizio Caviglia, tutta l'Amministrazione e le autorità provinciali e regionali insieme alle associazioni locali, hanno ricevuto oggi la Bandiera dei ''Borghi più belli d’Italia', un riconoscimento che sancisce l’ingresso del suggestivo borgo ligure nel prestigioso circuito nazionale. Un evento importantissimo per l’intera comunità. perchè il conferimento della bandiera rappresenta un riconoscimento al valore storico, architettonico e paesaggistico di Ceriana, borgo che da sempre custodisce con orgoglio le sue tradizioni, la sua identità e il suo straordinario patrimonio. Un risultato che premia il lavoro di chi, negli anni, ha contribuito alla tutela e alla valorizzazione del borgo, rendendolo una delle perle più affascinanti della Riviera di Ponente.

Il circuito dei “Borghi più belli d’Italia”, nato per promuovere i piccoli centri italiani di particolare pregio storico e artistico, rappresenta una vetrina importante a livello nazionale e internazionale. L’ingresso di Ceriana contribuirà a rafforzare la vocazione turistica del paese, già conosciuto per la bellezza dei suoi vicoli, per il paesaggio che lo circonda e per il ricco calendario di eventi culturali e tradizionali.

Alla cerimonia, oltre al direttore dei 'Borghi più belli d'Italia', Rocco Corsetti, anche il rappresentante locale Filippo Guasco ma anche molti sindaci del comprensorio, il Senatore Gianni Berrino, l'Assessore regionale al turismo Luca Lombardi ed il Consigliere regionale Chiara Cerri.