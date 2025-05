Sanremo e Ventimiglia nel mirino della Prefettura: intensificati i controlli contro l'abusivismo, torna il poliziotto di quartiere (Foto)

Si è tenuta anche ad Imperia la dodicesima edizione della Giornata della Legalità di Confcommercio, un’iniziativa nazionale che quest’anno ha posto al centro il tema della sicurezza per imprese, territori e città. Un appuntamento ormai consolidato, nato per sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sulla necessità di contrastare fenomeni come illegalità diffusa, degrado urbano e microcriminalità, con un'attenzione particolare al mondo del commercio.

Su iniziativa del Prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo, si è svolto un tavolo di confronto con i rappresentanti provinciali di Confcommercio, in un clima di ascolto e collaborazione. Al centro del dibattito, la tutela delle attività economiche locali, spesso esposte a problematiche come furti, vandalismi, contraffazione e vendita illegale.

“Vogliamo operare in un contesto di legalità – ha dichiarato Enrico Lupi, presidente provinciale di Confcommercio –. L’incontro con il Prefetto è stato molto proficuo. Siamo soddisfatti di questo confronto continuo e positivo: un consultivo assolutamente favorevole.”

Il Prefetto Romeo ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e associazioni di categoria, evidenziando come il commercio locale, nella quasi totalità, sia sano e rispettoso delle regole: “Ringrazio il presidente Lupi e tutti i rappresentanti della Confcommercio. Il nostro ruolo è anche quello di gestire la sicurezza in dialogo con chi rappresenta le imprese. Nella nostra provincia, salvo rari episodi, il commercio è dedito ad attività legali e responsabili. Ci piace questo rapporto costante.”

Romeo ha poi illustrato le azioni messe in campo dalla Prefettura contro l’abusivismo commerciale e la merce contraffatta, citando l’esempio di Ventimiglia dove, grazie all’impegno della Guardia di Finanza, sono stati sequestrati beni per milioni di euro, contribuendo a un netto ridimensionamento del fenomeno.

“Stiamo operando anche su Sanremo e Imperia, con l’obiettivo di intensificare i controlli in vista della stagione estiva. Ripartiranno i progetti del poliziotto e del carabiniere di quartiere, per garantire sicurezza percepita a residenti e turisti. A Sanremo, i provvedimenti sperimentali, come il divieto di vendita di alcolici in orari serali, stanno dando ottimi risultati nel contrasto alla microcriminalità.”

L’incontro si è chiuso con l’impegno congiunto di organizzare una giornata pubblica di sensibilizzazione contro l’abusivismo commerciale, coinvolgendo direttamente le imprese e la cittadinanza.