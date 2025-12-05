Poste Italiane, anche a Sanremo "Spazi per l'Italia"

È stato presentato oggi il nuovo spazio di lavoro condiviso di Sanremo nella sede di Via Roma, 156 alla presenza di Fulvio Fellegara, Vicesindaco di Sanremo e dei rappresentanti di Poste Italiane. L’edificio sanremese è uno dei 250 immobili scelti dall’azienda nell’ambito del progetto Polis, per dare vita alla più grande rete nazionale di coworking dedicati ad aziende e ai liberi professionisti.

L’immobile è stato completamente ristrutturato e allestito con uffici moderni, digitalizzati e dotati di postazioni di lavoro attrezzate, open space, aree break e sale riunioni.

L’iniziativa di Poste Italiane per fornire alle comunità servizi sempre più innovativi rappresenta una importante opportunità per il cittadino e si traduce in un volano di crescita economica per tutto il territorio a beneficio della collettività.

“Spazi per l’Italia – ha commentato Vincenzo Diodovich, direttore della Filiale di Imperia – è una grande opportunità per la città di Sanremo per avere spazi e uffici pratici, flessibili, digitali e accessibili vicino all’ufficio postale di via Roma. Possiamo offrire ai cittadini, alle aziende e ai professionisti del nostro territorio, luoghi fisici e moderni, dotati di tanti servizi che potranno essere utilizzati in maniera flessibile per un solo giorno o anche per periodi di tempo più ampi”.

“E’ una struttura meravigliosa – aggiunge il Vicesindaco di Sanremo Fulvio Fellegara – accogliente, luminosa, ampia e dotata di tutti i confort per poter fare impresa e poter essere un’opportunità. Penso soprattutto ai nostri giovani, ai ragazzi che vorranno mettersi in gioco e che potranno trovare qui un’occasione, uno spazio per tentare di lanciarsi in nuove avventure imprenditoriali. E’ un’opportunità che si aggiunge e questo non è mai sbagliato. Ringraziamo Poste Italiane per aver pensato a Sanremo per questo investimento”.

Il nuovo spazio, situato all’interno del Palazzo di Poste sopra l’ufficio postale di via Roma dispone di 9 uffici privati di varie dimensioni, di cui 3 uffici da 4 persone, 3 da 2 persone, 2 stanze da 6 persone e 1 stanza da 8 persone. A questa disponibilità si aggiungono due open space con 4 postazioni ciascuna, una sala riunioni oltre ad un’accogliente area break.

L’offerta commerciale degli “spazi per l’Italia” include tutti i servizi: arredi degli uffici, connessione internet Wi-Fi, accesso a stampanti e scanner, pulizia e manutenzione, utenze e climatizzazione degli ambienti.

Un impegno per il territorio che conferma il contributo di Poste Italiane nel processo di digitalizzazione, innovazione e di crescita economica del Paese.

Per informazioni e prenotazioni si può scrivere a spaziperlitalia@posteitaliane.it