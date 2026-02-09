Banchetto informativo sul referendum sulla giustizia: il Comitato per il Sì incontra i cittadini a Sanremo

Sabato prossimo, dalle 11 alle 15 in via Matteotti angolo via Escoffier, nella zona della statua di Mike Bongiorno, il Comitato per il Sì della Camera Penale di Imperia – Sanremo sarà presente con un banchetto informativo dedicato al referendum costituzionale in materia di giustizia.

L’iniziativa è pensata come un momento di incontro diretto con la cittadinanza, finalizzato ad attività di informazione e sensibilizzazione sui contenuti del referendum e sulle ragioni del voto favorevole. «Saremo in piazza per dialogare con i cittadini, fornire chiarimenti e contribuire a una scelta consapevole su un tema centrale per il futuro della giustizia», spiegano i promotori del Comitato.

Durante la mattinata e il primo pomeriggio, i rappresentanti della Camera Penale saranno a disposizione per rispondere alle domande e distribuire materiale informativo, con l’obiettivo di favorire una partecipazione attiva e informata al prossimo appuntamento referendario.