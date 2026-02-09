 / Attualità

Attualità | 09 febbraio 2026, 20:03

Banchetto informativo sul referendum sulla giustizia: il Comitato per il Sì incontra i cittadini a Sanremo

Sabato prossimo in via Matteotti, un’iniziativa pubblica della Camera Penale di Imperia-Sanremo per spiegare la riforma costituzionale

Sabato prossimo, dalle 11 alle 15 in via Matteotti angolo via Escoffier, nella zona della statua di Mike Bongiorno, il Comitato per il Sì della Camera Penale di Imperia – Sanremo sarà presente con un banchetto informativo dedicato al referendum costituzionale in materia di giustizia.

L’iniziativa è pensata come un momento di incontro diretto con la cittadinanza, finalizzato ad attività di informazione e sensibilizzazione sui contenuti del referendum e sulle ragioni del voto favorevole. «Saremo in piazza per dialogare con i cittadini, fornire chiarimenti e contribuire a una scelta consapevole su un tema centrale per il futuro della giustizia», spiegano i promotori del Comitato.

Durante la mattinata e il primo pomeriggio, i rappresentanti della Camera Penale saranno a disposizione per rispondere alle domande e distribuire materiale informativo, con l’obiettivo di favorire una partecipazione attiva e informata al prossimo appuntamento referendario.

