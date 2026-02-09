La Lega Giovani Liguria esprime solidarietà ad Andrea Pucci

La Lega Giovani Liguria interviene con una nota ufficiale per esprimere pieno sostegno al comico Andrea Pucci, dopo le polemiche seguite all’annuncio della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026.

“Come Lega Giovani Liguria esprimiamo la massima solidarietà ad Andrea Pucci per i vergognosi attacchi subiti da parte di una certa sinistra intollerante e illiberale. Dopo l’annuncio inerente la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026, la sinistra radicale, in preda al delirio Woke, si è scatenata con insulti e minacce nei suoi confronti e nei confronti della sua famiglia. Il risultato? Il comico ha dovuto rinunciare alla partecipazione al festival della musica italiana. Riteniamo tutto ciò molto grave. Siamo arrivati al punto in cui se non la pensi come loro non puoi partecipare ad una trasmissione pubblica. Se non la pensi come loro devi essere zittito ed isolato. Se non la pensi come loro sei considerato un pericolo per la democrazia. Sebbene il vero pericolo sia rappresentato da quella pseudo inquisizione di chi vuole zittire una voce che non si piega al politically correct. Noi saremo sempre in prima linea per tutte le libertà di espressione e contro le follie dei fascisti rossi. Piena solidarietà a Pucci e alla sua famiglia”.

Una presa di posizione netta, che si inserisce nel dibattito politico nazionale legato alla partecipazione degli artisti al Festival e al tema della libertà di espressione.