Sanremo, nuova luce su piazzale Cesare Battisti: al via i lavori di relamping e le modifiche alla viabilità

Proseguono a Sanremo gli interventi di relamping e riqualificazione dell’illuminazione pubblica, inseriti in un più ampio programma comunale volto a migliorare sicurezza, decoro urbano ed efficienza energetica. Il Comune ha disposto una modifica temporanea alla viabilità in piazzale Cesare Battisti per consentire alla ditta DEA, incaricata dall’amministrazione, di eseguire i lavori di rifacimento dell’illuminazione.

L’intervento si svolgerà dalle 7 di martedì 11 alle 18 di mercoledì 18 febbraio, con l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata nei tratti interessati e opportunamente segnalati. I lavori rientrano nel piano di ammodernamento dei punti luce cittadini e rappresentano un tassello importante nella valorizzazione di un’area strategica del centro. Piazza Cesare Battisti torna infatti a “splendere” anche in funzione della quasi conclusa ristrutturazione della vecchia stazione ferroviaria, destinata a diventare un nuovo polo urbano e di aggregazione.

Un’illuminazione più moderna ed efficiente non solo migliora la visibilità e la sicurezza della circolazione, ma contribuisce anche a restituire centralità e qualità estetica a spazi che stanno vivendo una fase di profondo rinnovamento. L’amministrazione comunale invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a collaborare per consentire il regolare svolgimento dei lavori, che porteranno benefici duraturi all’intera area.