Roland Garros, il sindaco Mager applaude Matteo Arnaldi: “Un sogno solo rimandato dalla sfortuna”

La città si stringe attorno a Matteo Arnaldi dopo lo straordinario percorso compiuto al Roland Garros, conclusosi a un passo dalla semifinale a causa di un attacco influenzale che gli ha impedito di scendere in campo. A esprimere il proprio sostegno e le congratulazioni al tennista sanremese è stato il sindaco Alessandro Mager, che ha voluto sottolineare il valore dell’impresa sportiva compiuta dal giovane atleta sui campi parigini.

“A nome dell’Amministrazione comunale mi congratulo con Matteo per i risultati ottenuti al Roland Garros, che confermano il suo valore internazionale”, ha dichiarato il primo cittadino. Mager ha evidenziato come la città abbia seguito con entusiasmo ogni match disputato dal campione matuziano: “In questi giorni abbiamo seguito con grande passione le sue partite, gioendo ad ogni passaggio di turno”. Il sindaco ha poi voluto rimarcare come il cammino di Arnaldi non si sia interrotto per motivi tecnici o sportivi, ma per una circostanza sfortunata: “Un sogno, interrotto non da una sconfitta ma dalla sfortuna, che è solo rimandato. A lui i complimenti di tutta la città di Sanremo”.

Le parole dell’Amministrazione comunale si aggiungono ai numerosi attestati di stima arrivati in queste ore per Arnaldi, protagonista di un torneo che lo ha consacrato tra i grandi protagonisti del tennis internazionale e che lascia intravedere prospettive sempre più ambiziose per il futuro.