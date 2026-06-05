Anniversario dell’Arma dei Carabinieri: emesso il nuovo francobollo celebrativo dedicato ai valori sociali

Poste Italiane comunica che il 5 giugno 2026 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy emetterà un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “I Valori sociali”, dedicato all’anniversario dell’Arma dei Carabinieri. L’emissione comprende un francobollo del valore della tariffa B, pari a 1,30 euro, accompagnato da un chiudilettera.

La tiratura prevista è di 200.016 esemplari di francobollo e di 33.336 esemplari di chiudilettera. Il foglio è composto da ventiquattro esemplari di francobollo e quattro esemplari di chiudilettera posizionati ai quattro angoli, oltre alla riproduzione del logo MIMIT monocromatico sulla cimosa.

Il progetto grafico del francobollo e del chiudilettera è stato realizzato dall’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria, ottimizzato e stampato in rotocalcografia dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

La vignetta raffigura, in chiave stilizzata, un carabiniere in alta uniforme che guarda verso l’alto, simbolo del legame con i valori etici e spirituali che guidano la sua missione e della tensione verso il futuro. Con il braccio teso offre la mano a una giovane figura che lo segue, rappresentando un invito a camminare insieme verso un futuro condiviso per costruire una società migliore e più sicura.

La composizione è avvolta da uno sfondo che raffigura il profilo stilizzato delle linee di costa delle regioni Calabria e Sicilia, realizzato nelle tonalità rosso e blu che richiamano i colori dell’Arma dei Carabinieri.

Completano il francobollo le legende “MONUMENTO AL CARABINIERE – REGGIO CALABRIA” e “PER LA GENTE TRA LA GENTE”, oltre alla scritta “ITALIA” e all’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso l’ufficio postale di Reggio Calabria Centro.

Per l’occasione è stata realizzata una cartella filatelica contenente il francobollo singolo, la quartina, la cartolina affrancata e annullata, la busta primo giorno di emissione, la tessera e il bollettino illustrativo.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, tra cui cartoline, tessere e bollettini illustrativi, saranno disponibili presso gli uffici postali con sportello filatelico, negli Spazio Filatelia di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste e Verona, nonché sul sito filatelico di Poste Italiane, nonché sul sito https://filatelia.poste.it/.

