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Attualità | 05 giugno 2026, 12:59

Accumulare più chilometri possibili camminando, correndo o in bici: torna il Giro del Diabete (Foto)

Grandi, piccoli, famiglie, scuole e associazioni potranno unirsi alla squadra dell'Associazione Diabete Giovanile Ponente Aps

Torna il Giro del Diabete. Dal 6 al 14 giugno grandi, piccoli, famiglie, scuole e associazioni potranno unirsi alla squadra dell'ADGP APS - Associazione Diabete Giovanile Ponente Aps per accumulare più chilometri possibili.

"L'evento è gratuito e aperto a tutti" - fanno sapere gli organizzatori - "Non importa come si sceglie di partecipare: camminando, correndo o in bici, l'importante è esserci! Per partecipare basta scegliere l'attività e il percorso, indossare qualcosa di blu, accumulare chilometri per la squadra ADGP APS, scattare una foto con il numero della nostra pettorina e il totale di km percorsi e poi inviarla alla mail giroperildiabete@gmx.com".

"Un ringraziamento speciale va all’organizzatore Type 1 Running Team e ai nostri patrocinatori: AGD Italia & Diabete Italia" - sottolineano gli organizzatori - "Per informazioni o iscrizioni si può visitare il sito www.adgp.it. Facciamo girare l'informazione per fare conoscere il diabete".

Elisa Colli

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