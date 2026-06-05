Imperia, il parco auto invecchia ancora: età media oltre i 14 anni e boom di richieste di assistenza stradale

La provincia di Imperia si conferma quella con il parco auto più vecchio della Liguria. A fotografare la situazione è uno studio realizzato da Facile.it su oltre 280mila preventivi RC auto raccolti nell’ultimo anno, secondo cui ad aprile 2026 l’età media delle vetture in circolazione nell’Imperiese ha raggiunto i 14 anni e 2 mesi. Un dato che supera nettamente la media regionale, ferma a 12 anni e 6 mesi, e che evidenzia come il fenomeno dell’invecchiamento delle auto continui a interessare in maniera marcata il territorio provinciale, nonostante Imperia sia anche l’unica provincia ligure dove l’anzianità media dei veicoli abbia registrato un lieve calo rispetto allo scorso anno, pari al -2%.

L’aumento dell’età delle auto porta con sé anche una maggiore necessità di tutele aggiuntive. Non a caso cresce il ricorso alla garanzia di assistenza stradale: in Liguria, tra gli automobilisti che hanno scelto una copertura accessoria insieme alla RC auto, il 58,7% ha optato proprio per questo servizio, contro il 45,9% registrato un anno fa. Il dato racconta un parco circolante sempre più anziano e, di conseguenza, più esposto a guasti e problemi meccanici. Una situazione che pesa anche sul fronte economico, soprattutto per quanto riguarda l’assicurazione. Secondo l’osservatorio di Facile.it, infatti, il costo medio della RC auto aumenta con l’avanzare dell’età del veicolo: per un’auto di 10 anni il premio medio è di 461 euro, cifra che sale a 559 euro per una vettura di 12 anni e arriva a 575 euro per quelle di 14 anni. In appena quattro anni l’incremento del premio assicurativo raggiunge così il 25%.

«Dal punto di vista assicurativo, bisogna inoltre mettere in conto che l’offerta di garanzie accessorie per le autovetture più vecchie è limitata» spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director Insurance di Facile.it. «Alcune coperture, ad esempio quella che tutela da furto e incendio, tendono ad essere meno efficaci all’avanzare dell’età del veicolo, mentre altre, come quelle contro gli eventi naturali o gli atti vandalici, difficilmente vengono offerte dalle compagnie assicurative se la vettura ha troppi anni sulle spalle».

Nel confronto regionale, Imperia guida dunque la classifica delle auto più vecchie, davanti a Savona con 13 anni e 2 mesi, Genova con 12 anni e 2 mesi e La Spezia, che si conferma la provincia con le vetture mediamente più giovani della Liguria, ferme a 11 anni e 8 mesi.