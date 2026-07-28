Torna "Scopriamo il Nostro Territorio": tre visite gratuite tra cultura, storia e tradizioni del Ponente ligure

Torna anche quest'anno "Scopriamo il Nostro Territorio", la rassegna di visite guidate gratuite organizzata dal Centro Aiuto alla Vita per accompagnare cittadini e visitatori alla scoperta di alcune delle località più suggestive del Ponente ligure. L'iniziativa rientra nel progetto promosso dalla Regione Liguria – Assessorato al Tempo Libero e punta a valorizzare il patrimonio storico, culturale e paesaggistico del territorio, offrendo occasioni di incontro, conoscenza e condivisione. Un percorso che, attraverso tre appuntamenti, consentirà ai partecipanti di approfondire la storia e le peculiarità di luoghi ricchi di fascino e tradizioni.

Il calendario prenderà il via venerdì 31 luglio alle 20.30 con la visita al Museo di Capo Don di Riva Ligure. Il secondo appuntamento è in programma sabato 5 settembre alle 12.00 con una tappa all'Azienda Agricola Castellarone di Montalto Ligure, mentre la rassegna si concluderà venerdì 11 settembre alle 21.30 con la visita all'Osservatorio Astronomico di Perinaldo, uno dei punti di riferimento del territorio per la divulgazione scientifica e l'osservazione del cielo.

Ogni visita rappresenterà un'occasione per conoscere da vicino le caratteristiche dei luoghi ospitanti, grazie a un percorso che unirà aspetti storici, culturali e paesaggistici. Ai partecipanti sarà inoltre consegnato materiale informativo dedicato al paese visitato, con curiosità, itinerari e suggerimenti utili per continuare a esplorarne le bellezze anche in autonomia, trasformando ogni appuntamento in un'opportunità per approfondire la conoscenza del territorio oltre la visita guidata.

La partecipazione agli eventi è completamente gratuita, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili. Un'iniziativa che conferma l'impegno del Centro Aiuto alla Vita nel promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle eccellenze locali, coinvolgendo la comunità in un percorso alla scoperta delle ricchezze culturali e paesaggistiche del Ponente ligure.