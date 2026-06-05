Edilizia, Regione stanzia 230mila euro per abbattimento barriere architettoniche in edifici privati

Regione Liguria stanzia 230mila euro per sessanta interventi di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. In questo modo verranno soddisfatte tutte le richieste pervenute dai Comuni liguri per l'annualità 2025/2026, redatte dagli stessi in base alle domande dei cittadini.

Novità di quest’anno è l’apertura agli inquilini di alloggi Arte, che hanno avuto la possibilità, tramite le proprie aziende assegnatarie, di fare richiesta di finanziamento. Si tratta di interventi legati ad ascensori, montascale, elevatori, accessibilità e fruibilità di locali interni alle abitazioni, con contributi per ciascun richiedente che oscillano tra i 5.800 euro e i 1.500.

“Con questo provvedimento andiamo a finanziare tutte le richieste che ci sono arrivate dai Comuni eseguendo 60 interventi significativi – dichiara l’assessore regionale all’Edilizia Marco Scajola -. Al contempo lanciamo un appello agli stessi e a tutti i cittadini che vivono situazioni di difficoltà affinché le segnalino perché avremo ulteriori risorse, pari a circa 300mila euro, per intervenire e lavoriamo per aiutare più persone possibili. Non vogliamo lasciare indietro nessuno e questo tipo di iniziative lo dimostra. Aprendo, per la prima volta, agli inquilini Arte abbiamo potuto finanziare interventi attesi da tempo dagli assegnatari che andranno a sommarsi a quelle degli altri cittadini. Parliamo di interventi che non hanno costi alti, ma che possono davvero contribuire a cambiare, in meglio, la quotidianità di una persona partendo dal luogo in cui abita”.