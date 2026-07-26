SìAmo Camporosso: "La frana sulla strada per Trinità, Balloi e Brunetti continua ad avanzare. Serve intervento urgente" (Foto)

"La frana sulla strada per Trinità, Balloi e Brunetti continua ad avanzare" - dice il gruppo consiliare di minoranza “SìAmo Camporosso”, composto dai consiglieri Maurizio Morabito, Domenica Arsì e Marco Bertaina, che torna a denunciare una situazione di grave pericolo sulla strada comunale che collega le frazioni Trinità, Balloi e Brunetti.
La minoranza chiede un intervento urgente. "Non si tratta di una criticità nuova ma della stessa frana che il nostro gruppo continua a segnalare ormai da mesi, senza che sia stato eseguito un intervento risolutivo. Oggi, purtroppo, la situazione appare ulteriormente peggiorata: il fronte franoso è avanzato e pietre e detriti sono già presenti sulla carreggiata, con un evidente rischio per automobilisti, motociclisti e per tutti gli utenti della strada" - sottolineano - "Le fotografie scattate documentano chiaramente come il dissesto del versante continui ad evolversi. In una strada stretta e caratterizzata da curve, anche il distacco di ulteriori massi o materiale potrebbe provocare conseguenze molto gravi".
"Da mesi il nostro Gruppo Consiliare porta all’attenzione dell’Amministrazione comunale numerose problematiche legate alla sicurezza del territorio: dissesti stradali, cedimenti, griglie pericolose, vegetazione invasiva e situazioni di potenziale rischio. Purtroppo, troppo spesso le nostre segnalazioni non ricevono la dovuta attenzione o vengono affrontate con ritardi che non sono compatibili con la tutela della pubblica incolumità" - evidenziano - "Per questo motivo è stata trasmessa un’ulteriore richiesta formale al Comune affinché venga effettuato un immediato sopralluogo tecnico, siano rimossi i detriti dalla carreggiata e vengano programmati gli interventi necessari per il consolidamento del versante e la definitiva messa in sicurezza della strada. La prevenzione è il primo dovere di un’Amministrazione. Intervenire soltanto quando si verifica un incidente significa arrivare troppo tardi. Il gruppo consiliare 'SìAmo Camporosso' continuerà a svolgere con determinazione il proprio ruolo di controllo, nell’interesse della sicurezza dei cittadini e della tutela del territorio".