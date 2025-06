Sanremo, tre commissari per valutare l’offerta Rai: il futuro del Festival è vicino

Determinati i criteri attraverso cui il Comune di Sanremo sceglierà i nomi dei commissari chiamati a giudicare in merito all'offerta inviata dalla Rai per l'organizzazione delle prossime tre edizioni del Festival di Sanremo.

Saranno tre i commissari che verranno nominati secondo le linee concordate in giunta: i soggetti saranno individuati tra i dirigenti del Comune di Sanremo, in figure dotate di specifiche conoscenze dell’evento Festival, con particolare riferimento agli aspetti di pertinenza del Comune nonché alla contabilità pubblica degli enti locali e agli aspetti giuridico/amministrativi degli enti locali. Sarà dunque demandata al dirigente del Settore Turismo l’adozione dell’apposita determina con cui verranno individuati i tre dirigenti: l’atto sarà assunto nel giro di pochi giorni.

Con la designazione, si aprirà la fase decisoria in merito alla manifestazione di interesse, che ormai dovrebbe vedere la spiana spianata per l'assegnazione definitiva, anche alla luce dei responsi arrivati da Roma e da Genova,in seguito ai quali la conformità del bando pubblicato dal Comune è stato riconosciuto valido e porterà nelle casse del Comune un capitale superiore rispetto a quello ricevuto negli ultimi anni (il documento riportato parla infatti di una base di offerta di 6,5 milioni di euro a cui si aggiunge un 1% di proventi delle pubblicità, cifra superiore ai 5 previsti dal recente accordo).

A questo poi si aggiunge la trasmissione di quattro manifestazioni cittadine in chiaro, che potrebbe portare ulteriore visibilità alla città, andando anche a valutare alcune modifiche nel calendario estivo (magari inserendo un festival musicale estivo).

Il tutto però dovrà prima passare dalla valutazione della commissione, che dovrà valutare la congruità dell'offerta e passare poi la palla all'amministazione, che darà il via alla fase negoziale con la Rai.

Se tutto dovesse andare a buon fine, per i primi giorni dell'estate si dovrebbero avere novità in merito al Festival 2026, così come per le edizioni successive immediatamente successive, con tutte le novità che il nuovo accordo prevede.