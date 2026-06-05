212° Anniversario fondazione Arma dei Carabinieri, Berrino: "Da oltre due secoli rappresenta un presidio insostituibile di legalità, sicurezza e vicinanza ai cittadini"

"In occasione del 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, desidero rivolgere, a nome mio personale e del gruppo provinciale di Fratelli d’Italia, il più sincero augurio e il più profondo ringraziamento a tutte le donne e gli uomini che, ogni giorno, servono la Patria con onore, coraggio e spirito di sacrificio".

Lo dichiara in una nota Gianni Berrino, Capogruppo Fratelli d’Italia in Commissione Giustizia e Presidente Provinciale Fratelli d’Italia Imperia.

"Da oltre due secoli l’Arma rappresenta un presidio insostituibile di legalità, sicurezza e vicinanza ai cittadini. Una presenza costante nelle nostre comunità, capace di coniugare fermezza e umanità, tutela dell’ordine pubblico e attenzione verso i più deboli. Ai Carabinieri va la gratitudine di una Nazione che riconosce il valore del loro servizio e il rispetto per quanti hanno dedicato la propria vita alla difesa delle istituzioni democratiche - sottolinea Berrino - fino all’estremo sacrificio. In questa ricorrenza celebriamo una storia straordinaria fatta di dedizione, fedeltà e amore per l’Italia. A tutti i Carabinieri in servizio e in congedo, e alle loro famiglie, giungano i miei più sentiti auguri e il riconoscimento per l’impegno quotidiano al servizio del bene comune".

"Un sentito ringraziamento va a tutto il comando provinciale di Imperia ed al Comandante Simone Martano. Viva l’Arma dei Carabinieri, viva l’Italia", ha concluso Berrino.

