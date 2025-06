Sanremo: spiaggia incustodita da tempo, accordo tra Comune e Bagni Matuzia per la gestione della 'Foce Ponente'

Accordo tra il Comune di Sanremo e i Bagni Matuzia di via San Rocco, per garantire la custodia, la pulizia e la sorveglianza della spiaggia ‘Foce Ponente’, che è in concessione a palazzo Bellevue e che, nelle ultime stagioni non è stata assegnata.

L’arenile della ‘Foce Ponente’ potrà essere occupata dai Bagni Matuzia con le relative attrezzature e, grazie a questo, la spiaggia non sarà più in stato di abbandono. Il tutto senza oneri per il Comune, invece, avrà il rimborso del canone demaniale marittimo versato allo Stato. L’Amministrazione comunale, nell’ultima riunione di Giunta, ha preso atto che l'accesso alla spiaggia risulta non idoneo a garantire le condizioni di sicurezza della struttura balneare. Per garantire un servizio minimo di pulizia, di custodia delle aree e dei manufatti sulla spiaggia (comunque quotidianamente frequentata da bagnanti), nonché il servizio di salvamento durante la stagione balneare serve qualcuno che se ne occupi.

Le aree della spiaggia non sono comprese fra quelle gestite nella convenzione con Amaie Energia per la pulizia delle aree pubbliche mentre i titolari dei Bagni Matuzia si sono resi disponibili a mantenere la spiaggia custodita, pulita e attrezzata, garantendo contestualmente anche il relativo servizio di salvataggio durante la stagione estiva.