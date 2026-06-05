Vallebona e Borghetto San Nicolò celebrano insieme la solennità del Corpus Domini

Vallebona e Borghetto San Nicolò celebrano la solennità del Corpus Domini. Le parrocchie dei due paesi si riuniranno per la processione.

La celebrazione si svolgerà alla presenza delle autorità civili e religiose, in un clima di fede, fraternità e comunione. "Tutti i fedeli sono invitati a partecipare alla solenne processione del Corpus Domini, che si terrà domenica 7 giugno alle 9" - fa sapere don Salvatore - "La partenza è prevista dalla parrocchia di San Lorenzo di Vallebona. La processione raggiungerà poi Borghetto, dove le due comunità riunite si raccoglieranno in preghiera per celebrare il Corpus Domini e invocare il dono della pace nel mondo".

"La solennità del Corpus Domini è una delle feste più importanti della Chiesa cattolica e celebra la presenza reale di Gesù Cristo nell’Eucaristia" - sottolinea don Salvatore - "Attraverso la tradizionale processione per le vie del territorio, i fedeli testimoniano pubblicamente la propria fede e rinnovano il loro legame con Cristo, presente nel Santissimo Sacramento. È un momento di preghiera, adorazione e unità, che richiama tutti a costruire relazioni di pace, solidarietà e fraternità. Le comunità di Vallebona e Borghetto vivranno insieme questo significativo momento di fede, affidando al Signore le proprie famiglie, il territorio e il futuro delle nuove generazioni, con una particolare preghiera per la pace nel mondo. Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme questa importante testimonianza di fede e di comunione tra le nostre comunità".