Sanremo, conclusa con successo la sperimentazione del Pedibus (Foto)

Con la fine del mese di maggio si sono concluse le due settimane di sperimentazione del progetto Pedibus nella scuola primaria A. Rubino, promosso dal Comune di Sanremo attraverso la Polizia locale.

La scuola, infatti, aveva manifestato l’esigenza di pervenire a quest’importante progettualità, facendosi portavoce anche di istanze delle famiglie dei giovani alunni.

Attivo dal 18 al 29 maggio, il Pedibus ha coinvolto 31 bambini dalla prima alla quinta elementare, che ogni mattina hanno raggiunto la scuola a piedi lungo un percorso sicuro, nel quartiere di Baragallo.

Ciò è stato possibile grazie alla collaborazione tra famiglie, insegnanti e l’Associazione Ufficiali di Gara “Adolfo Rava”, nella persona del presidente Francesco Mileto e degli esperti operatori Giorgio e Giuliana Gasciarino, Laura Griguolo e Agostino Orsino: la dimostrazione che la sinergia tra cittadini e istituzioni può generare cambiamenti concreti e positivi.

Il Pedibus non è solo un modo per andare a scuola: è un’esperienza educativa che unisce salute, sicurezza e socialità.

Nasce infatti con l’intento di ridurre il traffico e l’inquinamento nelle aree scolastiche, educare alla sicurezza stradale e al rispetto dell’ambiente, favorire la socializzazione e il senso di appartenenza alla comunità, promuovere l’attività fisica quotidiana tra i bambini.

Durante le due settimane di prova, si è registrata una sensibile riduzione media del traffico veicolare nelle vie adiacenti alla scuola negli orari di ingresso ma, soprattutto, è stato valutato positivamente l’impatto sui piccoli, che hanno vissuto in prima persona esperienze di rispetto delle regole stradali, coltivando nel contempo socialità e autocontrollo.

Gli insegnanti hanno segnalato un miglioramento dell’attenzione e della vivacità positiva in classe mentre i genitori hanno apprezzato l’occasione di far vivere ai propri figli un momento attivo e sicuro.

“I risultati di questa sperimentazione - dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara confermano che la strada intrapresa è quella giusta. Vedere il quartiere di Baragallo animarsi ogni mattina con il sorriso di oltre trenta bambini che vanno a scuola a piedi, in totale sicurezza, è la prova di come una mobilità davvero sostenibile sia possibile Rinnovo i ringraziamenti alle famiglie, al personale scolastico e all'Associazione 'Adolfo Rava' per la straordinaria sinergia: è grazie a questa comunità attiva che possiamo guardare al futuro dei nostri ragazzi con maggiore ottimismo".

Visti gli ottimi risultati della sperimentazione, l’Amministrazione comunale proseguirà con l’esperienza del Pedibus per tutto l’anno scolastico 2026/2027, ampliando i percorsi e coinvolgendo sia la scuola A. Rubino, sia la scuola Volta.

Sono già in programma incontri informativi e momenti di formazione per nuovi operatori.