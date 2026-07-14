Imperia, al via il Summer Lab delle Costruzioni 2026 di Formedil Imperia

Ha preso il via oggi a Imperia il Summer Lab delle Costruzioni 2026 di Formedil Imperia, l'iniziativa estiva rivolta a ragazzi e ragazze dai 12 ai 14 anni e pensata per far conoscere ai più giovani il mondo delle costruzioni attraverso attività pratiche, tecnologia e creatività.

Il progetto, promosso da Formedil Imperia, propone una settimana di laboratori ed esperienze che accompagnano i partecipanti alla scoperta del settore in modo dinamico e coinvolgente. In programma attività di modellazione e stampa 3D, percorsi sulla sicurezza in cantiere con visori VR, laboratori pratici di edilizia, esperienze di decorazione e mosaico, oltre a giochi di squadra, quiz e momenti creativi.

L'obiettivo è offrire ai ragazzi un'esperienza estiva diversa dal solito, capace di unire apprendimento, divertimento e attività concrete, in un contesto stimolante e partecipativo.

Sponsor dell'iniziativa è ANCE Servizi Srl, che sostiene il progetto contribuendo alla realizzazione di un'attività educativa pensata per avvicinare le nuove generazioni al settore edile con linguaggi e strumenti attuali.

"Con il Summer Lab delle Costruzioni vogliamo offrire ai ragazzi un'esperienza capace di unire formazione, creatività e divertimento. Crediamo sia importante avvicinare le nuove generazioni al mondo delle costruzioni attraverso attività concrete, coinvolgenti e innovative, in grado di stimolare curiosità, partecipazione e voglia di imparare", dichiara Francesco Castellaro, Direttore di Formedil Imperia.

Il Summer Lab proseguirà nei prossimi giorni con un calendario fitto di appuntamenti, confermandosi come un'opportunità per vivere un'estate all'insegna della scoperta, della sperimentazione e della condivisione.