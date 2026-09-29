Liguria Longevity Project: la proposta “Petali & Palato” fa tappa in Abruzzo per promuovere la cucina dei fiori e l'invecchiamento attivo

Prosegue il cammino del "Liguria Longevity Project", l'iniziativa promossa da CNA Imperia in attuazione dell'accordo di collaborazione con la Regione Liguria (Assessorato alla Sanità e alle Politiche Sociosanitarie) dedicato alla promozione dell'invecchiamento attivo, del benessere e del sostegno alle fragilità.

In occasione dell'evento "Petali & Palato", ospitato presso il ristorante osteria "La Corte" a Spoltore, in provincia di Pescara, la cultura gastronomica ligure è stata presentata attraverso un percorso degustativo incentrato sull'impiego dei fiori commestibili, coltivati dall'Azienda Agricola "Il Colletto" di Albenga e trasformati dal laboratorio botanico Tastee.it, con il supporto idrico di Acqua Minerale Calizzano.

Nel corso della serata, guidata da Silvia Parodi e Marco Ravera, è stato proposto un menù interamente basato sulle proprietà sensoriali e nutrizionali delle specie floreali. Le portate hanno contemplato mazzancolle in pastella servite con ketchup di begonia, begonie in tempura e crostini con burro, acciughe e turbaglia come antipasto, seguiti da un risotto al gregoriano con petali di begonia e ravioletti di ricotta e rose. Per secondo sono state servite costine di maiale alla diavola con fiori di nasturzio su crema di patate e cicoria, chiudendo infine con una pavlova alla composta di begonia e una selezione di cocktail botanici ed enologici.

I relatori hanno sottolineato come varietà quali begonia, rosa, nasturzio e turbaglia costituiscano ingredienti coerenti con i principi dell'alimentazione orientata alla longevità, grazie al loro apporto di antociani, carotenoidi e composti aromatici naturali. Si tratta di elementi caratterizzati da un elevato contenuto di acqua, ridotto apporto lipidico e capacità di conferire sapidità senza appesantire il metabolismo.

L'iniziativa valorizza la filiera corta e il comparto floricolo della piana di Albenga, integrando gli obiettivi di promozione del progetto ArtiTurismo di CNA per destagionalizzare l'offerta turistica e valorizzare il know-how delle imprese artigiane e agricole liguri.

"Portare i fiori sulla tavola significa ricordarci che la salute comincia dal piacere di guardare, di annusare, di assaggiare e che la longevità si costruisce ogni giorno - dichiara il direttore di CNA Imperia, Luciano Vazzano - con gesti semplici e con i prodotti della nostra terra. Ringraziamo Silvia Parodi e Marco Ravera, l’Azienda Agricola Il Colletto, Tastee.it e Acqua Minerale Calizzano per aver portato in questo percorso la fantasia, la qualità e l’innovazione del lavoro di chi la terra la coltiva e la trasforma con passione: è proprio dalle imprese artigiane e agricole del territorio che il Liguria Longevity Project trae la sua forza".