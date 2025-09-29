Marco Scajola a Nizza "RFI completerà l’adeguamento elettrico di due binari entro l’autunno: tutti i treni regionali potranno arrivare a Ventimiglia"

L’assessore ai Trasporti della Regione Liguria, Marco Scajola, ha annunciato oggi a Nizza che entro la fine dell’autunno RFI concluderà l’adeguamento elettrico di due dei otto binari della stazione ferroviaria di Ventimiglia. Il passaggio da 1.500 a 3.000 volt permetterà finalmente a tutti i treni della flotta regionale, inclusi i più moderni Pop e Rock, di raggiungere la città di confine.

“Un primo passo fondamentale – ha sottolineato Scajola – per il quale, fin dal nostro insediamento, abbiamo chiesto a RFI una forte accelerazione. Grazie a un investimento complessivo superiore ai 9 milioni di euro, di cui 4,5 milioni a carico dell’ente regionale, questo intervento potrà finalmente dare i frutti sperati”. L’assessore ha inoltre precisato che, una volta completati i primi due binari, i lavori proseguiranno per l’adeguamento completo di tutti gli otto binari entro il 2027, come assicurato dalla stessa azienda di trasporti.

L’annuncio è arrivato durante la presentazione dei risultati dei treni turistici, organizzata dalla Camera di Commercio italiana a Nizza, alla quale hanno partecipato i vertici di FS Treni Turistici, Trenitalia France e numerosi sindaci e amministratori italiani e francesi. Scajola ha sottolineato l’importanza dei collegamenti tra il ponente ligure, la Francia e Roma, utili sia ai lavoratori sia al turismo, ricordando il successo dell’Espresso Riviera proposto da FS Treni Turistici e la possibilità di replicarlo nel 2026 con un aumento delle corse. Particolare attenzione è stata posta anche sulla storica linea di confine Cuneo-Breil-Ventimiglia, che quest’anno ha registrato grande successo con i treni storici.

Infine, l’assessore ha ricordato la collaborazione con la Région Sud per valorizzare la tratta Marsiglia-Ventimiglia-Genova e ha annunciato un incontro entro l’inizio del 2026 con il coordinatore europeo del Corridoio Mediterraneo, Mathieu Grosch, per sostenere la Marsiglia-Nizza e il raddoppio Albenga-Finale, recentemente avviato con la conferenza dei servizi.